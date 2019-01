Hinter dem Erfolg stehen 104 Jungen und Mädchen im Alter zwischen sechs und 14 Jahren, die von 42 Jugendlichen und Erwachsenen begleitet wurden. Den Aussendungsgottesdienst am Samstagmorgen feierten sie mit Pfarrer Willi Stroband. Am Mittag gab es zur Stärkung Rohkost, Pommes, Nudeln und Schnitzel. „Wir gehören zusammen – In Peru und weltweit!“, so heißt das offizielle Motto der Aktion 2019. Die Spenden der Kirchorte St. Bartholomäus und St. Ludgeri gehen wie in jedem Jahr an Projekte in Bagamoyo und Landanai.