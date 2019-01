33 Kinder mit 15 Betreuern in zehn Sternsingergruppen sandte Pater Jose Kalarickal am Samstagmorgen in St. Lambertus Dolberg aus.

„Ihr bringt Segen in die Häuser und sammelt Spenden für bedürftige Kinder weltweit“, segnete er die Sternsinger. Er erinnerte daran, dass die Sternsingeraktion in Deutschland in diesem Jahr ihr 60-jähriges Jubiläum begeht und allein in 2017 über 70 Millionen Euro an Spenden eingebracht hat.

Pater Jose machte zudem darauf aufmerksam, dass das diesjährige Motto „Segen bringen und Segen sein – wir gehören zusammen“ lautet. Damit werde deutlich, dass weltweit alle Kinder auch Kinder Gottes seien.