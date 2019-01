„Ihr bringt Segen in die Häuser und sammelt Spenden für bedürftige Kinder weltweit“, segnete er die Sternsinger. Er erinnerte daran, dass die Sternsingeraktion in Deutschland in diesem Jahr ihr 60-jähriges Jubiläum begeht und allein in 2017 über 70 Millionen Euro an Spenden eingebracht hat.

Pater Jose machte zudem darauf aufmerksam, dass das diesjährige Motto „Segen bringen und Segen sein – wir gehören zusammen“ lautet. Damit werde deutlich, dass weltweit alle Kinder auch Kinder Gottes seien.