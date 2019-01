Döspaddelige Greta kriegt ihren Theo

Das Thema ist ein Klassiker: Kinder, die von ihren Eltern verkuppelt werden sollen, haben eigene Vorstellungen ihres künftigen Eheglücks. Zwischenzeitlich können die Strippenzieher im Hintergrund noch ein paar Nebelkerzen werfen. Um den auserkorenen Schwiegersohn auf die Probe zu stellen, spielt sogar das Töchterchen mit, das von dem väterlichen Verwirrspiel eigentlich so gar nichts hält.

Der hier nur kurz beschriebene Handlungsbogen lässt den Akteuren, die am Freitagabend mit ihrem neuen Stück „ Theo wett verkuppelt“ auf der Bühne der Aula des Städtischen Gymnasiums standen, viel Platz, um ihre jeweilige Rolle auszufüllen: als Mutter oder Vater, als Sohn, Tochter oder Haushaltsangestellte. Zwar hielt sich der Besucherzuspruch zur Premiere der Theatergruppe „Spaß op Platt“ noch in Grenzen, aber der Heiterkeit des Publikums tat das keinen Abbruch.

Mutter Liene und Meta kümmern sich um den am Bein verletzten Theo. Foto: Dierk Hartleb

Alles dreht sich um den finanziell angeschlagenen Hof der Lammers. Vater August (Klaus Thesen) hat einen Plan, um aus der Misere herauszukommen: Sohn Theo ( Peter Füchtenhans) soll die Tochter des Großbauern Schulzte Wilmerding (Hubert Stinemeier) ehelichen, Mutter Liena (Anne Boing) ist skeptisch. Aber auf dem Schützenplatz werden sich die beiden Alt-Bauern einig: Theo soll die Ina (Katharina Lütke Frie) heiraten. Doch als Schulze Wilmering bei einem überraschenden Antrittsbesuch von der Plaudertasche Meta (Gerda Berenbrock), die als Haushälterin auf dem Hof der Kammers arbeitet und selbst ein Auge auf den ansehnlichen Jungbauern Theo geworfen hat, erfährt, dass es mit den Finanzen nicht gerade zum Besten steht, will er Theo auf die Probe stellen und präsentiert dem ohnehin unwilligen Theo, der keine Lust hat, sich von seinen Eltern verkuppeln zu lassen, seine „falsche“ Tochter Greta, die etwas „döspaddelig“ ist. Die kommt Theo vor, als wäre sie geradewegs der Geisterbahn auf der Kirmes entsprungen. Und weil die Dinge nicht so vorankommen, wie es sich der im Hintergrund die Strippen ziehende Schulze Wilmering vorstellt, kommt es auch noch zu einem Jagdunfall, bei dem Theo von Gretas Vater angeschossen wird. Der Unglücksrabe „Ich habe ihn für ein Wildschwein gehalten“, Also große Dramatik im dritten Akt vor dem Showdown.

Am Ende kriegt Ina doch ihren Theo, während Mutter Liena Meta zeigt, wo es lang geht. Foto: Dierk Hartleb

Die Verwechslungsgeschichte lässt den Akteuren der Theatergruppe viel Spielraum, um Spielwitz zu entwickeln und ihrer Rolle ein eigenes Profil zu geben. Da darf es auch schon mal bei der Premiere der falschen Tochter „Greta“ beim Tete-à-Tete mit Theo die Stimme verschlagen, so dass der umworbene Jungbauer der Frau, die er auf gar keinen Fall heiraten will, geistesgegenwärtig einen Schnaps anbietet.

Kleine textliche Unsicherheiten, die sich sporadisch einschlichen, wurden mit Spielfreude und der Hilfe der Souffleusen souverän überspielt. Sympathisch auch, dass es den Akteuren auf der Bühne gelegentlich schwerfiel, die Contenance zu wahren, und bei so viel unfreiwilliger Komik nicht selbst mitzulachen.

Zu lachen hatten die Zuschauer am Freitagabend jedenfalls allen Grund. Das Publikum belohnte die Leistungen der Akteure auf und hinter der Bühne einschließlich der Regie mit begeistertem Applaus. Und ein Sonderlob verdiente sich Kulissenbauer Peter Füchtenhans für sein liebevolles Bühnenbild.

Zwei weitere Aufführungen fanden bereits am vergangenen Samstag und Sonntag statt. Weitere Vorstellungen sind für Freitag und Samstag, 11. und 12. Januar, jeweils um 19.30 Uhr, und Sonntag, 13. Januar, um 17 Uhr geplant.