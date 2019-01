Nächster Markt auf dem Markt

„Nächsten Mittwoch wieder hier?" ruft Passantin Doris Schulze Beerhorst über den menschenleeren Marktplatz Heinrich Schwippe entgegen. „Jau, sind wir“, schmettert der Sprecher der Ahlener Marktbeschicker auf seiner letzten Vorabrunde zurück. Schulze Beerhorst strahlt: „Freue mich. Dann ist der Marktplatz auch endlich wieder, was er bleiben muss: Marktplatz!“

Für Fisch und Fleisch, Obst und Gemüse endet am vergangenen Samstagmittag ein einjähriges Gastspiel auf dem Marienplatz, das am Fuße des Kirchturms nicht nur Schattenseiten hatte, zugige Ecken und Enge. „Die Laufkundschaft könnte uns t ein bisschen fehlen“, mutmaßt der Geflügelhändler. „Einige sagen, die hätte uns ein Drittel mehr gebracht.“ Vielleicht gelinge es, möglichst viele mit rüberzunehmen. Und im Zusammenspiel mit der Gastronomie könnte in gutem Miteinander neues Leben entstehen. Daran sei allen gelegen.

Das war der letzte Markttag auf dem Marienplatz und in der Fußgängerzone. Foto: Ulrich Gösmann

Die größte Veränderung liegt dem Eiermann zu Füßen: das frische Marktpflaster. „Die Leute können jetzt mit ihren Rollatoren problemlos über den Platz fahren.“ Was immer mehr zu einem Risikolauf geworden sei und am Ende, als so vieles aus den Fugen geraten war, sogar Kundschaft kostete. „Wir haben immer nur das Geschimpfe gehört“, erinnert der 67-Jährige. Und auch das: „Wenn jemand mit seinen Rädern in den Ritzen festsaß, haben wir geholfen, wieder rauszukommen.“ Wenn jetzt noch die eine oder andere Kante verschwinde, sei alles perfekt. Es solle ja noch nachgebessert werden.

Der Geflügelhändler wird sich auf dem Marktplatz selbst neu einleben müssen. Sein Verkaufswagen steht künftig vor dem Alten Rathaus; der vertraute Stammplatz im Knick zum Platz bleibt als Feuerwehrzufahrt frei. Ansonsten verteilen sich 15 Positionsnummern auf weitem Pflaster.

Mit der Anordnung der Stände und Wagen, an denen er mit der städtischen Ordnungsabteilung gebastelt hat, zeigt sich Heinrich Schwippe zufrieden. Geschäfte und Gastronomie sollen nicht zugestellt werden, die Kollegen eine vernünftige Präsentationsmöglichkeit bekommen. Der große Blumenhändler sei Zugpferd im unteren Schnittpunkt Weststraße (Volksbank), um Kunden von der Fußgängerzone auf den Marktplatz zu lenken. Obst und Gemüse schicken an anderer Stelle Signale in den Schnittpunkt Ost-/Weststraße. Kurzum: Die Laufmeile ist informiert, wenn Markt ist – auf dem Markt.

Und auch dahinter steckt System: Händler, die Fleisch und Fisch anbieten, stehen künftig in Reih und Glied im Schatten. „Wenn wir an den letzten Sommer mit fünf Stunden praller Sonne zurückdenken, ist das anders nicht machbar“, betont Schwippe. Wie sich der neue Brunnen machen wird, bleibt für ihn die spannende Frage. „Beim Probelauf sind einige auf den Bänken nass geworden.“ Da habe der Wind aber auch ungünstig gestanden. Sag‘s, lacht und verabschiedet sich: „Bis nächsten Mittwoch!“