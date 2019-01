Gesungener Sinn von Weihnachten

„Wir haben seinen Stern gesehen“: Ganz im Zeichen dieses neutestamentlichen Gedankens zur Menschwerdung Gottes stand das traditionelle Dreikönigssingen des Männergesangvereins „Concordia“ am frühen Sonntagabend in der Marienkirche. Die ersten, die sich laut des Evangeliums nach Matthäus wegen einer außergewöhnlichen Himmelserscheinung für Jesus Christus interessierten, waren schließlich weise Menschen aus dem Morgenland.

Mit den Volksweisen „Es ist für uns eine Zeit angekommen“ und „Maria durch ein‘ Dornwald ging“ eröffnete der Männerchor einen abwechslungsreichen musikalischen Reigen, der von Barock bis zu populärer Musik reichte und musikalisch passend zum Dreikönigstag beeindruckend das deutlich machte, was „ Weihnachten“ wohl ausmacht. Im Wechsel mit der Gastformation „Go(o)d News“ aus Stromberg – ein Gospelchor, den Wilfried Thorwesten nahezu genauso langjährig leitet wie den Ahlener Männergesangsverein – erklangen im umfangreichen Programm auch bekannte Weihnachtsmelodien wie „Nun freut euch ihr Christen“. Dabei sangen die Besucher in der fast bis auf den letzten Platz besetzten Marienkirche mit, bevor auch die Kompositionen „Heilige Nacht“ in Bearbeitung für Männerchor oder „Night Of Silence“, eine Neubearbeitung von „Stille Nacht“ für Chor, Querflöte und Klavier, beeindruckten.

Und wer kennt nicht die eingängige Melodie von „Mary‘s Boy Child“, wobei die Geburt Jesu äußerst rhythmisch verkündet wird? Was der Popgruppe „Boney M.“ vor genau 40 Jahren zu einem Welthit verhalf, interpretierte der Gospelchor mit Dorothee Gerkmann an der Querflöte und Klarinettistin Monika Heckenkemper im Zusammenspiel mit den Gesangssolistinnen Anja David, Christin Risse und Theresa Schulz nicht etwa in pompöser Popmanier, sondern mit einer dem Anlass entsprechenden angenehmen Zurückhaltung bei einem im großen Kirchenraum warmen Wohlklang. Das hatte sichtlich genauso Wirkung wie die solistischen Einlagen von Thomas Fischer und Klaus Preuß bei „Kommet, ihr Hirten“ von „Concordia“.

„Go(o)d News“ aus Stromberg. Foto: Christian Feischen

„Gott wird Mensch. Damit sieht alles anders aus“, hatte Franz-Josef Börste, Vorsitzender des MGV „Concordia“, anfangs mit Bezug auf das Matthäusevangelium das Konzert eingeleitet und zum Nachdenken darüber angeregt, dass das nicht ohne Konsequenzen sein könne: Die Menschwerdung Gottes lasse sich letztlich nur mit Blick auf Jesu Kreuzigung und das österliche Ereignis der Auferstehung verstehen.

Gemeinsam mit den Konzertbesuchern gesungen, setzten „Concordia“ mit „O du fröhliche“ sowie dem für Männer- und Gospelchor arrangierten „Transeamus usque Betlehem“ einen in diesem Sinne mit großem Applaus belohnten Schlusspunkt: Nach rund zwei Stunden Musik aus mehreren Jahrhunderten ließ sich da nachfühlen, was der Sinn von Weihnachten und dem kirchlichen Festtag der Erscheinung des Herrn sein kann, an dem die Weisen aus allen zu biblischen Zeiten bekannten Kontinenten Gottes Sohn suchten und fanden. Denn wenn Gott selbst Mensch geworden ist, dann sei das auch eine Aufforderung zur Mitmenschlichkeit, wie Franz-Josef Börste zu bedenken gab.

Musikalisch von „Concordia“, den Instrumentalisten und dem Gospelchor imposant bei der Darbietung am Tag des Dreikönigsfestes umgesetzt, machte das „Wir haben seinen Stern gesehen“-Konzert für die Zuhörer hörbar, was die weisen Menschen aus dem Morgenland laut Matthäus wohl erlebt haben: nämlich die im christlichen Glauben überlieferte frohe Botschaft davon, dass sich Gott mit Jesu Geburt den Menschen zugewandt hat.