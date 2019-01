Im November sorgte das Benefizkonzert von „Voices of Joy“ für ein volles Haus in Ahlen. Nach diesem tollen Auftritt zum 20-jährigen Bestehen kehrt der Chor zu seinen Wurzeln nach Dolberg zurück. „Wir haben den Chor hier in Dolberg gegründet, üben hier im Gemeindehaus. Es freut uns immer wieder, in unserer Heimatgemeinde St. Lambertus zu singen“, erklärt ein Sänger.

Im Zuge der Jubiläumsfeiern richtet der Chor am Samstag, 19. Januar, einen ganztägigen Workshop zur Gospelmusik für seine Mitglieder aus. Als musikalische Leiterin wurde Miriam Schäfer verpflichtet. Sie hat sich nach ihrem Studienabschluss als Singer und Songwriter einen Namen in der internationalen Gospelszene gemacht. Dort ist sie für frische und zeitgenössische Gospelmusik bekannt.

Als Höhepunkt des Workshops werden Miriam Schäfer und die „Voices of Joy“ gemeinsam auftreten. Es wird ab 18 Uhr in der St.-Lambertus-Kirche ein kleines exklusives Konzert geboten. Der Eintritt ist frei.