Weit mehr beeindruckt die Fachszene seit Jahren die Leistung, die Adam Ondra am Fels bringt: Er schraubt das Kletterniveau immer weiter nach oben. Im November 2016 gelang ihm in atemberaubendem Stil in nur acht Tagen die erste Wiederholung der schwierigsten Mehrseillängenroute der Welt, der „ Dawn Wall“ am El Capitan im Yosemite Valley.

Heinz Zak hat den jungen Kletterstar in der „Dawn Wall“ sowie in vielen anderen Routen in die Senkrechte begleitet, gefilmt und fotografiert. Er zeigt am Sonntag, 13. Januar, auf Einladung der Sektion Ahlen-Beckum im Deutschen Alpenverein (DAV) zusätzlich spannende Abenteuer mit Alexander Huber sowie Fabian Buhl. Als Höhepunkt präsentiert Zak den Film „Die Kunst des Kletterns“. Der Vortrag beginnt um 17 Uhr im Evangelischen Gemeindezentrum, Beckum, Nordwall 40.