Früherer SS-Mann Palij in Ahlen gestorben

Der frühere SS-Mann Jakiw Palij, der als Aufseher im Konzentrationslager Trawniki im besetzten Polen tätig war, ist in Ahlen gestorben. Das wurde unserer Zeitung von offizieller Seite bestätigt. Im August war er im Alter von 95 Jahren von den USA nach Deutschland abgeschoben worden und im „Seniorenzentrum am Domizil“ in Ahlen untergekommen. Vorher hatte er im New Yorker Stadtteil Queens gelebt.

Seine Abschiebung war bereits 2004 angeordnet worden, in den vergangenen Jahren hatte sich die Bundesrepublik immer beharrlich gegen seine Aufnahme gewehrt. Palij hatte nie einen deutschen Pass. Nach dem Zweiten Weltkrieg hatte er seine Rolle in dem Konzentrationslager verschleiert und sich als Bauer und Fabrikarbeiter ausgegeben.

USA schieben früheren SS-Wachmann ab 1/11 Dieses vom US-Justizministerium zur Verfügung gestellte Foto zeigt das Foto auf dem Visum von Jakiw Palij, einem ehemaligen KZ-Wächter, der im Stadtteil Queens in New York gelebt hat. Foto: Uncredited/US Department of Justice/dpa

Fotografie des Einbürgerungsantrag von Jakiw Palij, einem ehemaligen SS-Helfer, dessen Staatsbürgerschaft entzogen wurde... Foto: Uncredited/National Archives at New York City/AP/dpa

... Das Weiße Haus sagt, dass Palij, ein 95-jähriger ehemaliger SS-Helfer, nach Deutschland abgeschoben wurde, 14 Jahre nachdem ein Richter seine Ausweisung angeordnet hatte. Foto: Uncredited/National Archives at New York City/AP/dpa

Dieses vom US-Justizministerium zur Verfügung gestellte Foto zeigt jüdische Häftlinge im früheren Zwangsarbeitslager Trawniki im besetzten Polen. In dem Zwangsarbeitslager war der frühere SS-Mann Jakiw Palij Aufseher. Foto: Uncredited/US Department of Justice/dpa

Männliche Gefangene im früheren Zwangsarbeitslager Trawniki im besetzten Polen. Foto: Uncredited/US Department of Justice/dpa

Weibliche Gefangene im früheren Zwangsarbeitslager Trawniki im besetzten Polen. In dem Zwangsarbeitslager war der frühere SS-Mann Jakiw Palij Aufseher. Foto: Uncredited/US Department of Justice/dpa

Ein Blick in eine Gefangenenbaracke des früheren Zwangsarbeitslager Trawniki im besetzten Polen. Foto: Uncredited/US Department of Justice/dpa

Jakiw Palij, ein ehemaliger SS-Mann, wird auf einer Trage aus seinem Haus im Stadtteil Queens getragen. Foto: Uncredited/ABC/dpa

New York: Dov Hikind, Abgeordneter aus New York, steht vor dem Haus des früheren SS-Manns Jakiw Palij. Foto: Craig Ruttle/FR61802 AP/dpa

Jakiw Palij, ehemaliger SS-Helfer, der im Stadtteil Queens in New York gelebt hat. Foto: Uncredited/US Department of Justice/dpa

Das Haus des ehemaligen SS-Helfers Jakiw Palij im Stadtteil Jackson Heights im Stadtteil Queens von New York. Foto: Kathy Willens/AP/dpa

Keinen Bezug zum Münsterland

Dass der Mann in Ahlen gelandet ist, scheint ein Zufall gewesen zu sein. „Es wurde nach einer Unterbringung gesucht, die den geforderten Umständen Rechnung trägt“, hieß es aus Düsseldorf. Weder der Kreis Warendorf noch die Stadt Ahlen waren an der Entscheidung beteiligt. Nach Informationen unserer Zeitung hat der Mann keinerlei Bezug zum Münsterland.

Dass Palij doch nach Deutschland gekommen ist, lag daran, dass die Bundesregierung ihre Haltung geändert hatte. Aus dem Außenamt hieß es damals, dass die Bundesregierung mit der Aufnahme Palijs ein Zeichen der moralischen Verantwortung setzen wollte. Das Bundesinnenministerium sprach von „Wahrung politischer Interessen“.

Trump machte Abschiebung zur Chefsache

Laut Bundesinnenministerium ist die Entscheidung auch eine Reaktion auf „Bitten von Vertretern der jüdischen Gemeinden und Opferverbänden, der US-Administration, Senatoren und Kongressabgeordneten“. Um „das Freiheitsversprechen zu wahren, das Holocaust-Opfern und ihren Familien“ gegeben worden sei, habe Präsident Trump die Abschiebung des 95-Jährigen zur Chefsache gemacht, teilte das Weiße Haus nach Agenturangaben mit. Die USA würden niemanden tolerieren, der NS-Verbrechen und andere Menschenrechtsverstöße unterstützt habe, hieß es dazu weiter.