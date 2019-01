Pohlkötter fällt – und nimmt aus Sicherheitsgründen seit Donnerstagmorgen auch ein Stück Beckumer Straße in Beschlag. Für den Durchgangsverkehr heißt das: Umleitungen.

Badewannenproduzent Kaldewei trennt sich – wie berichtet – von alter Gebäudesubstanz, um Platz zu schaffen für seine auf Zukunft am Standort Ahlen ausgerichtete Werksplanung 2030. Doch bevor weitere Groß-Logistikhallen wie an der Bergstraße entstehen, beseitigt das Unternehmen eigene Parkplatz-Engpässe. Am alten Pohlkötter-Standort sollen – zunächst einmal – rund 100 Stellflächen für Mitarbeiter entstehen, wie es am Donnerstag aus der Öffentlichkeitsabteilung hieß.