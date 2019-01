Damit der Einzug wie geplant im April 2020 stattfinden kann, laufen die Bauarbeiten seit dem ersten Spatenstich im September auf Hochtouren. Erste konkrete Formen sind beim Blick auf die Baustelle bereits erkennbar und auf den fertiggestellten Bodenplatten wachsen die Mauern nun stetig in die Höhe. Aus diesem Grund wird am kommenden Donnerstag, 17. Januar, die Grundsteinlegung am Quartierstreff, dem Herzstück der künftigen „Ludgeri-Höfe“, vollzogen. Neben Weihbischof Dr. Stefan Zekorn, Pfarrer Dr. Ludger Kaulig und Geschäftsführer Heinrich Sinder werden Vertreter aus Verwaltung, Politik, Wohnungswirtschaft, Wohlfahrtspflege und der Caritas vor Ort sein. Die Veranstaltung beginnt um 16.45 Uhr im Gemeindezentrum St. Ludgeri und wird auf der benachbarten Baustelle fortgesetzt.