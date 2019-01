Ahlen -

Winterzeit ist Schimmelzeit – darum bietet die Verbraucherzentrale in Ahlen zusammen mit dem Mieterbund Ostwestfalen-Lippe eine Schwerpunktberatung an, beginnend am heutigen Montag, 14. Januar. Die Aktion läuft bis zum 31. März. Auf Wunsch kommt ein Fachmann ins Haus. „Damit bieten wir die erste Hilfe bei Schimmel“, sagt Energieberater Joachim Rölfing.