Die Polizei sucht Zeugen, die einen Vorfall am Samstag gegen 22.50 Uhr auf der Straße „In der Haul“ beobachten. Zwei Unbekannte sprangen einem 60-Jährigen in den Rücken und brachten ihn zu Boden. Dann versuchten sie, seine Taschen zu durchsuchen. Das scheiterte an der Gegenwehr. Daraufhin flüchteten die Täter in Richtung „Lidl“ an der Warendorfer Straße. Die beiden Männer trugen dunkle Kleidung. Einer hatte die Kapuze seines Pullovers über den Kopf gezogen, war etwa 1,80 Meter groß und schlank. Von der Stimme her werden die Täter zwischen 20 und 25 Jahre alt geschätzt. Hinweise an die Polizei, Telefon 96 50.