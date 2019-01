Nach dem Tod von Hans Füchtemann blieb der Saal der Gaststätte Thuliberh lange ungenutzt und fiel in einen Dornröschenschlaf. Mit dem Ahlener Adem Türkoglu hat sich inzwischen ein neuer Betreiber gefunden, der dem traditionsreichen Veranstaltungsort nach einem gründlichen Anstrich wieder Leben einhauchen will.

Beim Neujahrskaffeetrinken der Senioren des Dolberger Schützenvereins präsentierte der Saalbetreiber am Sonntag sein neues Konzept. Er legte ausdrücklich Wert darauf, die Bürger zu informieren, dass er nicht auch die Gastwirtschaft weiterführen werde. Als Geschäftsführer der „Saal Dolberg Eventlocation“ will er nur den Saal für Hochzeiten, Firmen- oder Vereinsfeiern, Geburtstage, Abi­partys und andere Veranstaltungen auch multikultureller Art vermieten.

In einem persönlichen Gespräch werden die individuellen Wünsche besprochen und ein entsprechendes Angebot erarbeitet. Vielen Ahlenern ist Adem Türkoglu als ehrenamtlicher Mitarbeiter des gemeinnützigen Vereins „Keiner geht verloren“ (kgv) bekannt. Zu erreichen ist er unter der Mobilnummer 01 62 / 1 31 03 62 oder per E-Mail an tuerkoglu.a@mail. com.