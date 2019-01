Reißtest bestanden – Säcke stabiler

Bezirke vertauscht, die gelbe Sackabfuhr sogar komplett raus. Was für ein Chaos. Der neu aufgelegte „Tonnenticker Pro“ tickte zum Jahresanfang alles andere als sauber. Und zwei Wochen danach? „Die Daten sind jetzt korrekt“, gibt Ahlens städtische Umweltberaterin Marianne Dams am Montag Teilentwarnung. An einigen Dingen werde aber noch gearbeitet. Darunter am vertrauten Klingelton, der dem neuen Ticker noch nicht zu entlocken ist. Und an einem personenbezogenen Abfuhrkalender, der die Orientierung – frei von verwirrenden Fremddaten – ganz einfach mache. Unterdessen sind die ersten Tönsmeier-Säcke eingetroffen. Ergebnis: durchsichtiger, dehnbarer und damit reißfester. Na endlich!

Zurück zum personenbezogenen Abfuhrkalender, der in Kürze über „Tonnenticker Pro“ abrufbar sein soll: „Sie geben Ihre Straße ein und können sich Ihren ganz persönlichen Abfuhrkalender ausdrucken“, erklärt Dams. Damit sei er übersichtlicher als der ausgelegte Abfuhrkalender, auf dem sämtliche Straßen der Stadt aufgelistet sind. Dienstleister „Regio IT“ aus Gütersloh arbeite noch daran und werde ihn schnellstmöglich bereitstellen.

Frisch eingetroffen: Marianne Dams attestiert den Tönsmeier-Säcken bessere Qualität. Foto: Ulrich Gösmann

Nicht mehr lange Zukunftsmusik soll auch der Klingelton sein, den der alte Tonnenticker Woche für Woche verlässlich durchs Handy schickte – mit dem Stichwort hinterlegt, welche Tonne(n) am nächsten Tag vor der Tür stehen sollte(n). Sackabfuhr inklusive. Der Erinnerungsservice funktioniert zwar schon jetzt stillschweigend, nicht aber auf allen Handys. Marianne Dams führt‘s auf unterschiedliche Betriebssysteme zurück. „Aber auch daran wird noch gearbeitet.“ Ebenso an einer Bedienungsanweisung, mit der sich sämtliche Funktionen einfacher einstellen lassen.

„ Nach Aussage des Fahrers sollen jetzt alle drei Wochen welche kommen. Nach Aussage des Fahrers sollen jetzt alle drei Wochen welche kommen. “ Marianne Dams

Den Tickerangaben zu den Freitags- und Mittwochsbezirken kann inzwischen vertraut werden. Sie waren in der Startphase vertauscht. Und auch die Sackbezirke sind jetzt scharfgeschaltet, nachdem sie in der ersten Woche komplett fehlten.

Apropos Gelber Sack: „Wir haben gerade von Tönsmeier die erste Lieferung bekommen“, frohlockt Marianne Dams. Freude deshalb: „Wir hatten nichts mehr und sind erleichtert, jetzt endlich wieder welche rausgeben zu können.“ Mehr noch: „Nach Aussage des Fahrers sollen jetzt alle drei Wochen welche kommen.“ Was zu Borchers-Zeiten keine Selbstverständlichkeit gewesen sei.

Ob die neuen Säcke jetzt dicker sind? Marianne Dams schnappt sich eine Rolle, rollt ab, reißt und spannt: „Ja, stabiler“, sagt sie. Kollegen aus dem Empfangshäuschen des Recyclinghofs kommen hinzu, mustern mit. Das Ergebnis einstimmig: reißfester und dehnungsfähiger – trotz größerer Durchsichtigkeit. Na bitte!

Stenau: Verstärkung hat sich ausgezahlt

Und wie läuft‘s mit der Sack-Entsorgung? „Wir sind von den Mengen erschlagen worden“, bilanziert Stenau-Geschäftsführer Dr. Hubertus Reloe, nachdem seine Fahrzeuge mit dem Bezirk Ahlen einmal komplett durch sind. Zur zweiten Runde der gelben Sackabfuhr am Montag rückten die Ahauser erneut mit verstärktem Fuhrpark und Personal aus. „Wir werden uns das in dieser Woche ganz genau ansehen und von Tag zu Tag entscheiden“, so der Stenau-Chef im Redaktionsgespräch. Ohne Aufrüstung hätte es zum Start wohl erhebliche Probleme ergeben, mutmaßt Reloe. Sein Fazit: „Reklamationen gab es nur wenige.“ Dadurch, dass Kollegen Ahlen von früher kannten, sei die Orientierung leichter gefallen. Die Masse an Müll lasse sich durch Weihnachten und das Mehr an Umverpackungen erklären. Und durch Bereiche, die der Vorgänger nicht mehr angefahren habe.