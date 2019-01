Offene Suchtgeständnisse

Kaum anzunehmen, dass Hans Becker schon eine Vorstellung davon hatte, welchen Umfang seine Arbeit mal annehmen würde, als er am 1. April 1969 seine Stelle als Suchtberater antrat. Das war ein halbes Jahr vor Gründung des Caritasverbandes in Ahlen am 28. November 1969. Becker, der 2002 nach 33 Jahren aus Diensten des Caritasverbands ausgeschieden war, reihte sich am Dienstag allerdings nicht ein in die Schar der Gäste, die der Einladung zum 50-jährigen Bestehen der Quadro Sucht- und Drogenberatung im Caritas-Zentrum an der Rottmannstraße gefolgt war. Die Anreise aus dem Sauerland war ihm doch zu beschwerlich.

Dafür waren drei andere Zeitzeugen der Einladung von Geschäftsführer Heinrich Sinder gefolgt. Sie hatten einst die Hilfsangebote der Sucht- und Drogenberatung als Angehörige oder als Klienten dankbar in Anspruch genommen. Eindrucksvoll schilderte Hildegard Rüsing ihren Leidensweg als Ehefrau eines Alkoholikers, von dem sie sich nach mehrfachen Gewaltausbrüchen scheiden ließ und sich entschloss, ihre vier Kinder als alleinziehende Mutter durchzubringen. Auch danach war sie noch auf die Unterstützung der Beratungsstelle angewiesen. Und seit mehr als 25 Jahren leitet sie Selbsthilfegruppen in Ahlen und Drensteinfurt. Oder Herbert Baumann, der seine Suchterkrankung in den Griff bekam und ebenfalls eine Selbsthilfegruppe ins Leben rief. Und nicht zuletzt Timo Schüsseler, der mit seiner Alkoholsucht mehrmals rückfällig wurde, der Schuld- und Schamgefühle entwickelte, wenn er die Beratungsstelle aufsuchte und – seit acht Jahren „trocken“ – über seinen Leidensweg geschrieben hat.

Landrat Dr. Olaf Gericke erläuterte in seinem Grußwort, wie schockiert er bei seinem Amtsantritt gewesen sei, als er zum ersten Mal beim Karneval völlig betrunkene Jugendliche erlebt und für sich entschieden habe, dagegen konsequent vorzugehen. Seitdem würden Jugendliche, die in hilflosem Zustand angetroffen werden, unter ärztlicher Aufsicht in Gewahrsam genommen und ihren Eltern übergeben. Gericke kündigte auch für die bevorstehenden Karnevalstage „konsequentes Durchgreifen der Polizei“ an.

Helmut Flötotto gratulierte im Namen der Caritas im Bistum Münster und bezeichnete Quadro als „kompetenten Partner im Kreis Warendorf“, der nicht immer dem Mainstream folge. Anschließend informierte Dr. Martin Reker, Leiter der Abteilung Abhängigkeitserkrankungen der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Bethel, sehr unterhaltsam über Sucht im Wandel der Zeit.