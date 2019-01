32 Millionen für Kasernenausbau

Dass er gleich nach seiner Amtsübernahme von Abrissbaggern begrüßt wurde, sorgte bei Oberstleutnant Timo Gadow nur kurzzeitig für Irritationen. Letztlich, das betonte der Kommandeur des Aufklärungsbataillons 7 am Dienstagabend, seien die Bauarbeiten ein untrügliches Zeichen dafür, dass die „Westfalen-Kaserne“ attraktiv und fit gemacht wird für die Zukunft.

„Es hat sich bereits viel getan und von heute an bis voraussichtlich zum Jahr 2025 werden noch einmal rund 32 Millionen Euro in Um- und Neubauten investiert“, sagte Gadow. Passend zum Neujahrsempfang, der rund 200 Gäste zum Standort an der Hammer Straße führte, hatte er aber noch weitere gute Nachrichten zu verkünden. So soll das sogenannte Trio-Gebäude zur Truppenversorgung, das unter Soldaten schon spöttisch „Berliner Flughafen“ genannt wird, nach fast fünfjähriger Bauzeit im März endlich fertiggestellt werden. Daneben feiert der Standort seinen 60. Geburtstag mit mehreren Veranstaltungen, darunter ein Feierliches Gelöbnis und ein Tag der offenen Tür.

M it dem Neubau von drei Unterkunftsgebäuden für rund 250 Soldaten – Finanzvolumen: 15 Millionen Euro – geht die „Westfalen-Kaserne“ in ihr 60-jähriges Bestehen. Und auch sonst herrscht Aufbruchstimmung im Aufklärungsbataillon 7, wie am Dienstagabend beim Neujahrsempfang deutlich wurde.

Nicht nur die Tatsache, dass bis 2025 rund 32 Millionen Euro in Um- und Ausbauten investiert werden, sorgt für Erleichterung hinter dem Kasernentor. Großen Anteil an der positiven Grundstimmung unter Soldaten und Zivilisten, die sich der Bundeswehr verbunden fühlen, hat das neue Führungsduo. Oberstleutnant Timo Gadow und Oberstleutnant Manuel Schwarzer, die zum ersten Mal als Gastgeber agierten, bekannten gegenüber den rund 200 Vertretern aus Politik, Kirche, Wirtschaft und Vereinswelt, wie sehr sie die über Jahrzehnte gewachsene Verbundenheit zwischen Ahlen und der Kaserne im militärischen Alltag spüren und zu schätzen wissen. Der Kommandeur lobte nach einigen Ausführungen zur internationalen Sicherheitspolitik insbesondere die Unterstützung durch die Stadtverwaltung und den Freundeskreis Ahlener Soldaten.

„Es war gute Tradition, dass Paten- und Partnerschaften zwischen der Bevölkerung und den wechselnden Bundeswehr-Einheiten entstanden sind und von den Beteiligten mit Leben erfüllt wurden“, sagte Gadow. Er freue sich, dass seine Truppe daran anknüpfen konnte. „Ich bin mir sicher, dass weitere Patenschaften folgen werden.“

Neujahrsempfang in der „Westfalen-Kaserne“ 1/39 Rund 200 Gäste waren beim Neujahrsempfang des Aufklärungsbataillons 7 in der „Westfalen-Kaserne“ vertreten. Foto: Christian Wolff

Ungeachtet dessen steht das Aufklärungsbataillon 7 auch 2019 vor großen Aufgaben, nicht nur in Kriegs- und Krisengebieten wie Afghanistan. Anfang September wird es geschlossen für zwei Wochen auf den Truppenübungsplatz Oberlausitz verlegen. Bereits von der kommenden Woche an geht es zur Brigadeübung auf Kompanieebene im Gefechtsübungszentrum in der Altmark. „Dies dient der Vorbereitung auf die im April anstehende Volltruppenübung ,Allied Spirit‘ im bayerischen Hohenfels, der größten Übung des deutschen Heeres in diesem Jahr“, berichtete der Kommandeur. „Dabei wird unsere Brigade, die Panzerbrigade 21, verstärkt durch Soldaten aus 14 Nationen.“ Daneben stehen für Ahlen zwei Großveranstaltungen rund um das 60-jährige Bestehen der „Westfalen-Kaserne“ auf dem Plan. Zunächst gibt es ein Feierliches Gelöbnis gemeinsam mit anderen Rekruten aus der Region. Anschließend ist die Bevölkerung am 25. Mai zu einem Tag der offenen Tür eingeladen.

Unter Soldaten wird das „Trio-Gebäude“ seit langem mit dem „Berliner Flughafen“ verglichen. Doch im Gegensatz zum Großprojekt der Hauptstadt ist in der Ahlener Kaserne jetzt nach gut fünf Jahren ein Ende in Sicht: Im März soll der Neubau zur Truppenversorgung offiziell seiner Bestimmung übergeben werden. Oberstleutnant Timo Gadow verpasste dem „Trio“ augenzwinkernd ich einen neuen Namen: „Wersephilharmonie“ in Anlehnung an die ähnlich lange Bauzeit der Elbphilharmonie. „Und wir alle hoffen, dass uns das neue Gebäude ähnlich viel Freude machen wird, wie man es aus Hamburg vernimmt“, so der Kommandeur.

Somit wird es am Dienstag wohl das letzte Mal gewesen sein, dass die Soldaten ihre Empfangsgäste in einem Provisorium willkommen hießen. Das jedoch war mit viel Aufwand dekoriert, dass bei den Besuchern von der ersten Minute an ein Gefühl der Behaglichkeit aufkam.

Rund 1150 Dienstposten sind aktuell am Standort Ahlen derzeit vertreten. Damit ist fast wieder eine Stärke vertreten, die zuletzt zu Zeiten des Panzergrenadierbataillons 192 zugegen war, wie viele Ehemalige freudig feststellten.

Nach dem Grußwort und musikalischen Beiträgen eines Bundeswehr-Trios aus dem Luftwaffenmusikkorps Münster, das Stücke von Georg Friedrich Händel und Libor Sima zum Besten gab, luden die Kameraden zu lockeren Gesprächen bei deftiger Erbsensuppe aus der Küche von Alfred Wentingmann ein. Dabei wurden viele bestehende Kontakte noch einmal vertieft.