Bienensterben liegt nicht nur an Landwirten

Als lebendige Gemeinschaft präsentierte sich der Landfrauen-Ortsverband Vorhelm auf seiner Jahreshauptversammlung am Mittwochabend im Hotel Witte. Zahlreiche Aktionen prägten das vergangene Jahr. Dafür belohnten sich die Damen mit dem humorvollen Auftritt der Beckumer Komikerin „ Usse Mia“.

Ein Rückblick auf das Jahr in der Landwirtschaft durfte bei der Begrüßung nicht fehlen. Sprecherin Maria Bühlmeyer zog ein Fazit: „Das Jahr zeigt deutlich, dass Wasser das Betriebsmittel Nummer eins ist“. In einem Interview zum Insektensterben kamen Ortslandwirt Ulrich Averberg und Sigrun Westhues zu dem Schluss, dass viele Faktoren, die nicht nur in der Landwirtschaft liegen, dafür verantwortlich sind. „Die Welt ist komplexer als wir sie gerne hätten“, kommentierte Bühlmeyer das Gespräch.

In ihrem Grußwort zeichnete Monika Sandknop, Mitglied im Kreisvorstand der Landfrauen, die Entwicklung seit 1948 nach. Grund dafür war das 70-jährige Bestehen, das im vergangenen Juni gefeiert wurde. Der Ortsausschussvorsitzende Hubertus Beier lobte die Landfrauen mit ihrem Engagement als ein Vorbild im Wibbeltdorf. „Wir sind ein lebendiges Dorf mit 44 Vereinen“, verdeutlichte auch Josef Remmert als Vorsitzender der Interessengemeinschaft Vorhelmer Vereine und Verbände (IG VVV). „Und da spielen die Landfrauen eine wichtige Rolle.“

Sprecherin Maria Bühlmeyer leitete erstmals eine Landfrauen-Versammlung. Foto: Ralf Steinhorst

Marlies Fleuter und Conny Papenfort präsentierten den umfangreichen Jahresrückblick über die Aktivitäten der Frauen. Diese hatten sich im Dorf an zahlreichen Veranstaltungen wie der Maibaumaufstellung oder dem Weihnachtsmarkt beteiligt. Im kommenden Jahr werden sie den Landwirtschaftlichen Ortsverband bei seinem Stand auf der „Ahlener Woche“ aktiv unterstützen. Zunächst ist aber am 14. und 25. März Töpfern mit Martina Bömer angesagt. Das Unternehmen LR International soll am 15. Mai besichtigt werden. Am 6. Juni unternehmen die Landfrauen mit der Frauengemeinschaft St. Pankratius (kfd) eine Halbtagesfahrt zum Möhnesee. Voraussichtlich für das Wochenende 5. bis 7. Juni 2020 wird eine Mehrtagesfahrt zu einem Weingut nach Rheinhessen nahe Mainz geplant.

Ulrich Averberg im Zwiegespräch mit Sigrun Westhoff. Foto: Ralf Steinhorst

Auch personelle Veränderungen waren Thema. Für die ausscheidende Kassenprüferin Bettina Heimann wurde Petra Berkemeier zur Nachfolgerin gewählt. Zudem wurden zwei Bezirksfrauen in Abwesenheit verabschiedet. Für Marlies Große Frie übernimmt Tanja Beier den Bezirk, Nachfolgerin von Marlies Westermann wird Heike Kaldewei. Zum Abschluss des Abends nahm Komikerin Maria Kisselkötter alias „Usse Mia“ zahlreiche Angriffe auf die Lachmuskeln der Teilnehmer vor.