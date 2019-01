Die FDP will in Ahlen eine Anlaufstelle in der Innenstadt einrichten. Das kündigten Schatzmeister Norbert Fleischer und Vorsitzender Eric Fellmann am Mittwochabend im Rahmen des Neujahrsempfangs von Partei und Fraktion in der Vinothek des Restaurants „Chagall“ an.

„Wir haben die Weihnachtszeit zum intensiven Arbeiten genutzt“, erklärte Fleischer. Ein Ergebnis sei die Geschäftsstelle in der Hellstraße 3, die im März eröffnet werden soll. Mit An­drea Bartscher konnte Fellmann zugleich die Ansprechpartnerin vorstellen, die die Anregungen und Wünsche der Besucher entgegennehmen soll.

„Auch unsere Fraktionssitzungen sollen demnächst in unserem Büro stattfinden“, kündigte Fellmann an. Dazu seien auch Gäste willkommen. Ob das 40 Quadratmeter große Büro ausreichend Platz biete, um dort auch den Neujahrsempfang durchzuführen, bleibe abzuwarten.

Der „Chagall“-Gastronom hatte in weiser Voraussicht den Eingangsbereich des Kunstmuseums hinzugenommen, denn sonst wäre es für die fast 50 Gäste, die einen rhetorisch glänzenden Auftritt von Staatssekretär An­dreas Bothe aus dem Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration erlebten, eng geworden. Ausdrücklich hatte Fellmann zuvor Bürgermeister Dr. Alexander Berger und den CDU-Fraktionsvorstand unter Leitung des Vorsitzenden Peter Lehmann begrüßt.