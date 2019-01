Mit Gewalt versuchten bislang unbekannte Täter, vom Hinterhof aus in das Gebäude der Kfz-Prüfstelle, Am Vatheuershof 10, einzudringen. Nach Polizeiangaben ereignete sich der Vorfall am späten Donnerstagabend gegen 23.20 Uhr. Möglicherweise wurden die Einbrecher gestört, so dass sie von ihrem weiteren Vorhaben abließen. Bereits am 12. Januar war es dort zu einem gleichgelagerten Vorfall gekommen. Die Polizei bittet darum, dass Personen, die sachdienliche Angaben machen können, sich mit der Wache Ahlen unter der Telefonnummer 96 56 32 oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de in Verbindung setzen.