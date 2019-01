Auf mehrere Spinde im Parkbad an der Dolberger Straße hatten es Unbekannte am Donnerstagnachmittag zwischen 17.30 und 18.30 Uhr abgesehen. Mit Kleidungsstücken und einem Mobiltelefon als Beute flüchteten die Täter unerkannt aus dem Hallenbad. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 96 50 oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.