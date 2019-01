„Brandmelder“ in Jogginghose

Auch Mitte Januar ist es noch nicht zu spät für gute Vorsätze. Frank Dettki hat jetzt folgenden gefasst, wie er mit einem Augenzwinkern verrät: Er wolle „nie wieder was gegen Raucher sagen“. Denn dem Laster von Mathias Kümper verdankt der 49-Jährige, dass beim Brand seines Gartenhauses am Ahornweg in der Nacht zum vergangenen Montag (die „AZ“ berichtete) nicht noch größerer Schaden entstanden ist, dass wenigstens einige alte Schätzchen, an de­nen das Herz des Oldtimer-Fans hängt, verschont geblieben sind.

Es muss so kurz nach halb eins gewesen sein, erinnert sich Mathias Kümper, der am Buchenweg wohnt, der Parallelstraße zum Ahornweg in der Siedlung im Ahlener Süden. „Ich wollte vor dem Schlafengehen noch eine rauchen, hatte aber meine Zigaretten im Auto vergessen“, erzählt der 31-Jährige. Er sei nach draußen gegangen und habe gleich den Brandgeruch in der Nase wahrgenommen, auch einen Feuerschein am Nachthimmel gesehen. Zuerst glaubt Kümper, es brennt bei seinem Nachbarn Ingo. Er ruft die „112“ an, holt einen Feuerlöscher aus der Küche und läuft rüber zu Ingo, klingelt ihn aus dem Bett.

Die beiden Männer gehen ums Haus. Aber nichts. Dann sehen sie, über ein Carport hinweg, dass Flammen aus dem Dach ei­ner Gartenhütte auf dem rückwärtig angrenzenden Grundstück schlagen. Kümper springt, nur in Jogginghose und T-Shirt, ins Auto, fährt rum zum Ahornweg und hält mit eingeschalteter Warnblinkanlage vor Nummer 13. Wieder schellt er Sturm. „Was die Leute jetzt wohl denken“, schießt ihm noch durch den Kopf.

Als Frank Dettki, der bereits seit zwei Stunden selig geschlummert hat, die Tür öffnet, vor ihm ein unbekannter, stämmiger Kerl steht und aufgeregt ruft „Bei euch brennt‘s!“, braucht er tatsächlich einen Moment, um zu realisieren, dass er nicht träumt. Da ist die Straße auch schon voll von zuckenden Blaulichtern. „Die Feuerwehr war in sechs Minuten da“, lobt Mathias Kümper und nimmt es auch mit Humor, dass er und ein Polizist pitschnass geworden sind, weil ein C-Rohr sich beim Anschließen am Tanklöschfahrzeug kurz selbstständig machte.

Auch das Feuer selbst, das in einer Ecke der Laube hin ter der Wandvertäfelung – ausgelöst durch ei­­ nen Kabelbrand – entstanden ist und sich sicher rasant weiter ausgebreitet hätte, brachten die Einsatzkräfte schnell unter Kontrolle. Dennoch muss das Gartenhäuschen, das Dettkis als Partyraum mit Theke, Barhockern und Sitzbank gemütlich eingerichtet haben, wohl abgerissen werden, und die Schadenssumme dürfte um Einiges höher sein als die von der Polizei geschätzten 5000 Eu­­ro.

Aber Frank Dettki, Mitglied bei den Schlepperfreunden in Dolberg, ist froh, dass der „Holder“-Traktor Baujahr ‘58 hinter dem Gartenhaus das Feuer ebenso unbeschadet überstanden hat wie ein DKW-Roller von 1954, der, obwohl nur wenige Meter vom Brandherd entfernt, lediglich ein paar Rußflecken aufweist. Vor allem aber konnte durch die schnelle und entschlossene Reaktion von Mathias Kümper womöglich ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindert werden. Selbst ihre direkten Nachbarn hätten nichts mitgekriegt, seine Frau und der Sohn wie er selbst tief und fest geschlafen. Petra Dettki kann es immer noch nicht ganz glauben: „Ich war um zwölf noch mit dem Hund im Garten.“ Da sei ihr nichts Ungewöhnliches aufgefallen.

Mit einem Restaurant-Gutschein bedankte sich das Ehepaar am Donnerstag bei seinem „Brandmelder“. Der meinte zwar bescheiden: „Eigentlich ist das ja selbstverständlich.“ Andererseits weiß Kümper, der einige Jahre ehrenamtlich im Rettungsdienst beim Roten Kreuz tätig war, dass manche Menschen leider auch gleichgültig sind und entweder wegsehen oder nur gaffen statt zu helfen, wenn sie Zeugen eines Unglücks werden. Das Rauchen versucht er sich übrigens jetzt abzugewöhnen – trotz allem. Für gute Vorsätze ist es eben nie zu spät.