Spende ermöglicht Bahars Behandlung

Mit Weihnachtsbäumen was Gutes tun, das ist immer wieder das Motto der Katholischen Landjugendbewegung ( KLJB). Sie unterstützte jetzt mit einer 2500-Euro-Spende die Aktion Benjamin. „Das Geld stammt aus dem Tannenbaumverkauf“, erklärte KLJB-Vorsitzender Frank Boing, der mit seinen Mitstreitern Imke Schemmann, Mareike Venjakob und Fabian Venjakob am Freitag den Scheck übergab.

Die an der Aktion Benjamin Beteiligten sprachen allen Unterstützern ein großes Dankeschön aus. Denn zu der großen Spende der Landjugendlichen kamen noch die Einnahmen aus dem Adventsbasar im St.-Franziskus-Hospital.

Diesmal hilft das Geld einem zehnjährigen Mädchen aus Afghanistan. Bahar leidet unter einer schweren Knocheneiterung am Unterschenkel. Die konnte in ihrer Heimat nicht behandelt werden. Sieben Operationen hat das Mädchen, das zurzeit in der Ahlener Kinderklinik betreut wird, schon hinter sich gebracht. Die Aktion Benjamin ermöglicht Bahar in Kooperation mit dem Friedensdorf International in Oberhausen und dem St.-Franziskus-Hospital eine optimale medizinische Betreuung.

„ Jetzt ist die Heilung auf gutem Wege. Jetzt ist die Heilung auf gutem Wege. “ Dr. Hubertus Rustige

„Sie hatte neben großflächig freiliegenden Knochen, abgestorbenen Schienbeinknochen, mehrere multiresistenten Bakterienarten, die nur sehr schwierig zu behandeln waren“, berichtete Dr. med. Hubertus Rustige. Das habe eine radikale Entfernung des erkrankten Knochens erfordert. „Jetzt ist die Heilung auf gutem Wege, aber aufgrund der Art und Ausdehnung der Erkrankung langwierig“, fasst der Mediziner die Behandlung zusammen.

Später wird Bahars Knochen durch eine Knochenübertragung vom Oberschenkel wiederhergestellt. Außerhalb der Behandlungszeit in Ahlen wird die Zehnjährige im Friedensdorf Oberhausen betreut.

Die Aktion Benjamin ist kein Verein, sondern ein engagierte Team aus Menschen der verschiedenen Fachrichtungen. „Wir möchten ganz groß und laut Danke sagen“, so Krankenhausseelsorger Pater Hermann-Joseph Schwerbrock. Der Geistliche und das Team halten Kontakt zum Friedensdorf Oberhausen und übernehmen jedes Jahr die Behandlung von bis zu drei Kindern im St.-Franziskus-Hospital. Jede Spende wird zu 100 Prozent für die kleinen Patienten eingesetzt.

„Der Dank der Aktion Benjamin geht an alle, die uns unterstützen“, sagte der Pater. Dabei denke er neben den Spendern auch an das Team der Pfleger der Kinderklinik und die vielen medizinischen Kollegen: „Ohne ihren Einsatz hätte es keine Behandlung für das kleine Mädchen gegeben.“