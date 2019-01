Junge Köpfe verstärken Vorhelmer Ortsunion

Das prozentual beste Ergebnis in Sachen Mitgliederentwicklung verzeichnet die CDU Vorhelm zum Jahresbeginn innerhalb des Ahlener Stadtverbands. Einige der Neuzugänge haben sich gleich dazu entschieden, als Beisitzer den Vorstand zu verstärken.

„Wir sind gut aufgestellt“, konstatierte der Vorsitzende Hubertus Beier am Montagabend. Angesichts einiger jüngerer Köpfe mache er sich um die Zukunft seiner Partei vor Ort keine großen Sorgen. „Es wird aber auch weiterhin unsere Aufgabe sein, die Mitgliederwerbung zu intensivieren.“ Als Beisitzer neu hinzugekommen sind Lukas Fleuter (19), René Rieckmann (35), Hubert Papenfort (44) und Martin Arnst (52) die sich mit eigenen Worten kurz vorstellten. Sie werden verstärkt durch „alte Hasen“ wie Anke Schwarte und Christian Prahl, die in Abwesenheit gewählt wurden. Im Amt bestätigt wurden außerdem der Vorsitzende Hubertus Beier und sein Stellvertreter Henrich Berkhoff sowie Schriftführer Ludger Diekmann, der zugleich auch Mitgliederbeauftragter ist.

Stadtverbandsvorsitzender Peter Lehmann lobte das Engagement der Vorhelmer Ortsunion. Dass ihr Antrag für eine Kletterinsel an der Augustin-Wibbelt-Schule abgelehnt wurde, stieß bei ihm auf Unverständnis. „Aber ich kann versprechen, dass wir diesen Antrag nicht zum letzten Mal gestellt haben.“ Gemeinsam mit Beier ehrte Lehmann seinen Vorgänger im Stadtverband, das Ratsmitglied Erhard Richard. Dieser trete innerhalb der CDU Vorhelm nicht mehr zur Wahl an. Er wurde – ebenso wie Ludger Diekmann, der seit Jahren auch den Dorfbrief verfasst – mit einem Weinpräsent bedacht. „Ihr habt beide viel geleistet und ich freue mich, dass wir nun auch für die kommenden Aufgaben die passende Mannschaft zusammen haben“, richtete der CDU-Chef gleich den Blick auf die neuen Köpfe im Ortsvorstand.

Ehrung von Erhard Richard (l.) und Ludger Diekmann (2.v.l.) durch Peter Lehmann und Hubertus Beier (r.). Foto: Christian Wolff

Entsprechend positiv fiel auch die Jahresbilanz des Vorsitzenden Hubertus Beier aus, die er im Landgasthof Tönnishäuschen hielt. Schon zum zweiten Mal statteten die Christdemokraten dem „Kulturgut Samson“ einen Besuch ab. „Wir haben dieses Projekt von Anfang an begleitet und unterstützt und freuen uns über jeden Fortschritt“, sagte er. Überhaupt sei die Heimatpflege nach wie vor ein Schwerpunkt seiner Partei. Die Entwicklungen an der Wibbelt-Kapelle und auf dem Dorfplatz seien weitere Beispiele dafür. „Da steckt ganz viel CDU drin“, meinte er mit Blick auf Anträge rund um bürgerschaftliches Engagement. „Es war richtig, das Budget dafür aufzustocken.“

Für Einblicke in die Arbeit der Bundespartei sorgte Martin Arnst, der in seiner Funktion als CDU-Kreisgeschäftsführer, beim Parteitag in Hamburg dabei war, als sich Annegret Kramp-Karrenbauer, Jens Spahn und Friedrich Merz um die Nachfolge von Angela Merkel bewarben.