Die 89-Jährige überquerte vom Bürgermeister-Cornelli-Ring kommend das Gelände der St.-Elisabeth-Kirche in Richtung B 58. Von hinten – so die Polizei – rannte ein unbekannter Mann auf sie zu und griff gezielt nach ihrem Korb, der auf dem Rollator befestigt war. In ihm befand sich eine braune Handtasche samt Geldbörse. Der Tatverdächtige flüchtete mit einem weiteren Mann in Richtung Bürgermeister-Cornelli-Ring.

Der Unbekannte ist etwa zwischen 14 und 16 Jahre alt, schlank, circa 1,70 Meter groß und hatte dunkle Haare. Er trug eine dunkle Hose und streifte sich nach der Tat eine hellrote oder orangefarbene Kapuze über den Kopf.

Hinweise an die Polizei, Telefon 96 50, oder per E-Mail an Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.