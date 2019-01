Minusgrade haben Ahlen im Griff. Zwischen Schal und Mütze kommt vielen der Gedanke ans Vergnügen auf der Eisbahn an der Dolberger Straße in den Sinn, das in vergangenen Wintern bei ausreichender Kälte viele Bürger anlockte. Doch es fehle aktuell an den Aussichten auf eine stabile Dauerfrostlage, sagt Stadtsprecher Frank Merschhaus. „Zum Wochenende melden die Wetterdienste derzeit Regen und auch nachts Temperaturen über null Grad.“ Die letzten vier Tage seien nötig gewesen, um überhaupt Bodenverhältnisse zu bekommen, die das Wasser nicht abfließen lassen. Die nächsten beiden müsste dann erst mal gewässert werden. „So schön es auch wäre: Die Prognose eines solch kurzen Vergnügens rechtfertigt im Moment leider nicht den immensen Aufwand für eine Eisbahn.“