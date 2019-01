Herman van Veen kommt in diesem Jahr zurück nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz. In 52 Städten wird er mit seinen Musikern auftreten, darunter auch am 26. September ab 20 Uhr in der Ahlener Stadthalle. Scheinbar mühelos singt van Veen sein Repertoire in fünf Sprachen.

Im Jahr 1966 stand Herman van Veen das erste Mal auf der Bühne und seitdem reist er mit seinen Vorstellungen rund um die Welt. Kein niederländischer Artist wird in den internationalen Theatern so gefeiert wie dieser künstlerische Tausendsassa aus Utrecht.

Eintrittskarten sind für 51,70 Euro, 57,20 Euro und 62,70 Euro im Vorverkauf der Stadthalle Ahlen, Telefon 20 00, und bundesweit bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen erhältlich.