Schwergewicht aus Edelstahl und Glas

Das ist kein Auftrag wie jeder andere für Innenausbauer „h+f“ an der Bunsenstraße: Die Firma hat in den vergangenen Wochen eine Designerküche für das chinesische Unternehmen Nature Home Co. Ltd. in Chongshang angefertigt. Dort wird das Einzelstück im Loft einer Ausstellung installiert.

Im Innenausbau macht das Unternehmen Hesselmann und Feldkamp – kurz „h+f“ – bis auf Fenster und Haustüren alles. Aber der Bau einer Designküche aus Glas und Edelstahl war schon etwas Besonderes, wie Inhaber Christoph Feldkamp zugibt. Mit dem Beckumer Möbeldesigner Jochen Flacke, dem „Designpapst der Möbelindustrie“, der international arbeitet, war er immer schon mal in Kontakt. Im November 2018 kam dieser dann mit dem außergewöhnlichen Auftrag.

„Wir haben bis dahin schon Küchen gebaut – das ist aber eine andere Nummer“, ist Christoph Feldkamp stolz, den Auftrag erhalten zu haben. Auch sein Vorgänger Heinz Hesselmann kann sich an einen ähnlichen Auftrag nicht erinnern. Ob Christoph Feldkamp bei der Anfrage erst mal zurückgeschreckt ist? „Mich hat die Herausforderung vom ersten Tag an gereizt“, kommt die umgehende Antwort. Denn herausfordernd ist der Bau der Designerküche tatsächlich: Vier Elemente mit der fast vier Meter langen Kochinsel sowie dem Glaslamellenschrank, Backofenschrank und Mikrowellenschrank, alle 90 Zentimeter breit, glänzen schon fertiggestellt in der Werkstatt. Kein Wunder, besteht die Küche doch aus der einzigartigen Kombination aus Edelstahl und Glas, das schwarz hinterlackiert ist und so einen ausgesprochen edlen Eindruck auf den Betrachter macht.

Designerküche aus Ahlen für China 1/6 Ein Auftrag, der seinesgleichen sucht: Die Ahlener Firma „h+f" fertigte jetzt eine Designerküche für ein chinesisches Unternehmen. Foto: Ralf Steinhorst

Die 1,10 Meter tiefe Kochinsel mit ihren vier einzeln in die Edelstahloberfläche eingelassen runden Kochfeldern ist nicht nur optisch ein Schwergewicht, sie wiegt tatsächlich auch 1000 Kilogramm. Ein technischer Clou ist das mittlere Element des Schranktrios, der Glaslamellenschrank. Ein Knopfdruck – und die einzelnen gläsernen Lamellen neigen sich passend zurück, um dann elektrisch ineinander überlagernd hochzufahren, was Schrankvolumen freigibt. Ein Schauspiel, das seinen Preis hat. „Die Küche ist im Verkauf sicher 90 000 bis 100 000 Euro wert“, schätzt Christoph Feldkamp.

Tischlergeselle Konstantin Nickel hat die handwerkliche Umsetzung der Küchenpläne geleitet und fand das individuelle Arbeiten schon kompliziert. Wobei es sein Kollege Christian Ernst eher locker nahm: „Wenn man es kann!“

Mit den Küchengeräten werden die vier Teile unzerlegt nun in zertifiziert seefesten Boxen in einem Container in den nächsten Tagen auf den Seeweg nach China gehen. Ob mit der Ausstellungsküche Folgeaufträge winken? Da bleibt Christoph Feldkamp ruhig. Das müsse man mal sehen.

