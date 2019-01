„Als Klasse zusammenhalten, das ist uns wichtig, auch wenn es Mut kostet“, zog Esat aus der Klasse 5 d der Städtischen Sekundarschule nach einem etwas anderen Unterrichtstag Bilanz. Esat hatte gerade an einem sogenannten Coolness-Training teilgenommen.

Dank der finanziellen Unterstützung durch den Landschaftsverband Westfalen-Lippe kamen alle fünften Klassen in den Genuss des Coolness-Trainings mit Dirk Ackermann. Der ist Stadtjugendpfleger in Sassenberg und wurde unterstützt von der Schulsozialarbeiterin der Sekundarschule, Jennifer Odenbreit, sowie einer Praktikantin. Entstanden ist das Projekt in Kooperation mit der Jugendecke Nord und dem Evangelischen Kirchenkreis Hamm.

Den Auftakt machte die Klasse 5 d. Und die war, wie später die anderen Klassen auch, mit mit Begeisterung bei den Themen und folgte mit großer Aufmerksamkeit dem Trainer Dirk Ackermann. Die Bereiche, um die es ging, waren: „Sich vorstellen mit seinen Stärken“, „Was macht Freundschaft aus?“, „Mobbing“ und „Streiten geschieht auf Augenhöhe“.

„Schönheit kommt von innen“, weiß Marissa: Das unterschiedliche Aussehen einer jeden Person zu akzeptieren und an sich selbst zu mögen, das war ebenfalls eine Erkenntnis der Schülerinnen und Schüler der 5 d.

„Es gab wunderschöne Gänsehautmomente an diesem Projekttag heute“, fasste es Klassenlehrerin Kristin Schnitter schließlich zusammen.