Ein intensives Farbenspiel

Auch wenn es draußen friert und schneit – im Heimatmuseum ist bereits der Frühling, wenn nicht der Sommer eingezogen. Ab Sonntag (Eröffnung 14.30 Uhr) präsentieren dort 14 Mitglieder des VHS-Malkurses von Dusan Jovanovic ihre Werke unter dem Titel „Farbenspiel“.

Bislang waren die kreativen Malerinnen und Maler mit ihren Arbeiten in der Stadtbücherei zu Gast. Umso mehr freuen sie sich, dass diesmal das Heimatmuseum den Rahmen abgibt. „Die Architektur mit dem Fachwerk ist sehr ansprechend“, findet Christine Halbauer. Die Sendenhorsterin, die auch seit Jahren zum festen Stamm des Kurses gehört, kannte das Museum noch nicht. Wer sich für ihre zahlreichen Ahlener Motive interessiert, sollte unbedingt in ihrem Bildständer blättern.

Anneliese „Peggy“ Hilke ist die treibende Kraft der Gruppe. Sie stellt auch ein Aquarell aus ihrem umfangreichen Fundus für eine Verlosung zur Verfügung. Dazu müssen die Besucher die Losnummer aufbewahren, die sie beim Eintritt erhalten. Auf das Losglück muss der Gewinner respektive die Gewinnerin allerdings bis Ausstellungsende am 24. Fe­bruar warten. Wie ihre Kollegin Hal­bauer experimentiert Hilke gern mit unterschiedlichen Techniken, wozu auch die Monotypie zählt.

In den Bildern der Vorhelmerin Ute Oehm ist die Erinnerung an den vergangenen Sommer sehr präsent. Mit einem tiefen Griff in die Farbpalette weckt sie beim Betrachter die Sehnsucht nach Sonne, Strand und Meer, wobei das Bild auch ohne Menschen seine Wirkung entfaltet. Zu der von Kursleiter Jovanovic vorgegebenen Aufgabe, einen Blumenstrauß in vier immer abstrakteren Variationen zu malen, steuerte sie die ungegenständlichste Variante hinzu.

Daneben sind auch noch viele andere Werke von Elke Bergmann-Pieconkowski aus Hamm, Rama Diranieh, Gudrun Geers, Wilhelm Gieske, Sybille Hagedorn, Agathe Hapke, Ursula Heinz, Margarethe Sikora, Heinz Venker und Annette Woestmann zu sehen. „Wir zeigen insgesamt 41“, erklärt Ga­briele Moser-Olthoff, die das Museum wissenschaftlich betreut. Mit den Kunstschaffenden freut sich Christine Klang, die bei der VHS unter anderem den Bereich Kreativität verantwortet, über die Ausstellung, die auch eine Anerkennung für die Kursteilnehmer bedeute.

Auf ihren Kursleiter Dusan Jovanovic aus Hamm lassen die Damen nichts kommen. Er hat ihnen für ihr künstlerisches Schaffen das Motto „Der Weg ist das Ziel“ mitgegeben. Und der ist bekanntlich lang und verlangt Beharrlichkeit. Was nichts an der Richtigkeit des bekannten Satzes von Pablo Picasso ändert: „Kunst wäscht den Staub des Alltags von der Seele.“