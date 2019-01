Sperrungen und Umleitungen bleiben den vielen Hundert Verkehrsteilnehmern, die täglich den Kreisverkehr Tönnishäuschen und die Landesstraße 586 (Münsterstraße) passieren, vorerst noch erspart. Die seit langem geplante Sanierung kann nun doch nicht in diesem Frühjahr starten.

Wie Planer und Politiker in diesen Tagen von Seiten des federführenden Landesbetriebs Straßen NRW erfuhren, sollen die Arbeiten frühestens Ende April oder Anfang Mai beginnen. Die Ausschreibungen sind noch nicht abschließend bearbeitet, aber der zuständige Mitarbeiter ist aktuell erkrankt. Somit seien Verzögerungen zu erwarten.

Für den Vorsitzenden des Ortsausschusses Vorhelm, Hubertus Beier, ist vor allen Dingen die Schaffung eines separaten Radweges entlang der Verbindung zwischen Kapellen- und Hellbachdorf wichtig. „Vor genau zehn Jahren haben wir hier schon versucht, durch einen Bürgerradweg mehr Sicherheit zu schaffen“, erinnert er sich. Leider seien die Verhandlungen um die dazu notwendigen Grundstücksstreifen damals gescheitert.

Wie berichtet, ist geplant, die Landesstraße 586 umzugestalten. Um den nötigen Platz für den Radweg zu erhalten, der zudem durch einen Grünstreifen von der Fahrbahn getrennt wird, sollen die bisherigen Mehrzweckstreifen rechts und links komplett entfallen. Dieser Umstand hatte jüngst im Ortsausschuss für Nachfragen gesorgt. Einige Mitglieder fragen sich, wie die immer größer werdenden landwirtschaftlichen Fahrzeuge diese Trasse künftig passieren sollen, ohne für noch mehr Behinderungen zu sorgen, als es heute schon der Fall ist. Der Vertreter von Straßen NRW, der dazu Stellung nehmen sollte, hatte allerdings die Teilnahme an der Sitzung kurzfristig abgesagt.

Was den Kreisverkehr angeht, ist vorgesehen, ihn an die heute gültigen Regelwerke anzupassen. Der am Innenkreis derzeit vorhandene Bedarfsstreifen für größere und längere Fahrzeuge wird überplant. Die sieben Meter breite Kreisfahrbahn wird dann direkt am Innenradius geführt. Die Gestaltung der Mittelinsel will der Verein „Tönnishäuschen – Unser Dorf“ unter Federführung des ortsansässigen Gartenbaubetriebs Stefan T ripp übernehmen.