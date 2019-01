Durch die weibliche Opernwelt

Anna Kristina Naechster und Maren Donner lernten sich während des Studiums an der Folkwang-Universität der Künste in Essen kennen und konzertieren seit 2008 gemeinsam. Die Sopranistin Naechster komplettierte ihr Studium mit dem Master of Music/Oper an der Musikhochschule Detmold. Sie besuchte Meisterkurse und konzertierte in der Essener Philharmonie und der Wuppertaler Stadthalle.

Maren Donner beendete ihr Studium in Essen mit dem Master Liedbegleitung und studiert zurzeit im postgradualen Studiengang bei Charles Spencer in Wien. Auch sie besuchte mehrere internationale Meisterkurse und konzertierte auch solistisch, beispielsweise mit der Rhapsody in Blue. Beide Musikerinnen erhielten Stipendien des Richard-Wagner- Verbands und des Rotary Clubs Verona, der das Duo 2013 zu einer Konzertreise nach Italien einlud. Das „DuoDonner“ besteht seit 2008.

Eintrittskarten zum Preis von 15 Euro (ermäßigt neun Euro) sind im Vorverkauf der Stadthalle, Telefon 20 00, und bundesweit an allen Reservix-Vorverkaufsstellen unter www.reservix.de erhältlich. Mitglieder der Kulturgesellschaft zahlen zwölf Euro. Bei freien Platzkapazitäten erhalten Schülerinnen und Schüler freien Eintritt.