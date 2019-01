Neuzugang für alle ein Gewinn

Sie haben sich wieder ein umfangreiches Jahresprogramm vorgenommen, die Dolberger Landfrauen. Radtouren, Ausflüge, Kurse und mehr bestimmen den Veranstaltungskalender. Den verkündete am Donnerstagnachmittag Petra Hoffbauer vom Vorstandsteam bei der Jahresversammlung im Gasthof „Zur Post“.

„Ein Höhepunkt ist sicherlich die Fahrt zum Musical ‚Wolfgang Petri‘ am 23. April“, kündigte die Vorstandssprecherin an. Sie bat um zügige und verbindliche Anmeldung, da die Plätze begrenzt sind und die Planung Eile gebietet. Die nächste Veranstaltung danach wird in die Stadthalle führen. „Dann findet am 11. Mai wieder ‚Frau Höpker bittet zum Gesang‘ statt, was bereits voriges Jahr ein Riesenerfolg war“, führte Hoffbauer aus. Im Juli oder August ist ein weiteres „White Dinner“ auf dem Halberg geplant. Am 7. und 8. September geht es auf die traditionelle Zweitagestour. „Das Ziel wird wie üblich als Überraschung präsentiert.“ Es folgen Senioren-und Nikolauskaffeetrinken, Weihnachtsbasteln und die Fahrt zu einem Weihnachtsmarkt.

Nach der Begrüßung durch Elke Jackenkroll vom Vorstandsteam bedankte sich Pfarrer Martin Frost mit der Jahreslosung „Suche Frieden und jage ihm nach“ bei den Damen für die Einladung. Annette Schlieper hielt in Vertretung für die verhinderte Marie Theres Bernsmann den positiven Kassenbericht. Über die Ereignisse des vergangenen Jahres berichtete Vorstandsfrau Waltraud Northoff. „Für mich war es das Beste, dass ich Petra Hoffbauer kurzfristig gewinnen konnte, im Vorstandsteam mitzuarbeiten. Mädels, mit Euch ist es einfach klasse“, bedankte sich Northoff bei ihren Mitstreiterinnen. Sie habe die „Neue im Team“ in der Firma direkt damit überrumpelt und damit einen großen Gewinn für die Landfrauen erzielt.

Über deren Geschichte und die Anfänge als Landfrauenverein nach dem Krieg berichtet die Vertreterin des Kreislandfrauenverbands Gaby Schulze Weppel. „Damals, in der Zeit des Mangels, lagen die Vereinsziele ganz anders als heute“, erinnerte die Kreislandfrau. Denn was der Verein machte, war vor allem Deckung der unzähligen Bedarfe an fast allem. Eines jedoch hat im Verband Tradition: die Zahl an Aus- und Weiterbildungen. „Hier hat sich natürlich im Laufe der Zeit ein Programmwechsel vollzogen“, betonte Schulze Weppel. Denn heute ist es das Bestreben, für alle Altersgruppe im Verband maßgeschneiderte Angebote zu präsentieren. „Dabei achten wir besonders auf die ganz jungen Landfrauen“, hob die Kreisverbandsfrau hervor.

Der Vortrag von Einrichtungsberaterin Elin Hanna Klumb mit dem Titel „Schöner Wohnen darf jeder“ beschloss den Nachmittag. Die Fachfrau ist seit 13 Jahren selbstständig in Albersloh tätig. „Schönes Wohnen muss gar nicht so teuer sein“, sagt sie. In ihrer Präsentation zeigte Klumb, wie sich Einrichtungen mit Kreativität, Mut zur Farbe und einem Blick für das Besondere aufpeppen lassen. Quellen ihrer Wohnideen sind vor allem auf Dachböden, im Keller, beim Sperrmüll, auf Flohmärkten und nicht zuletzt unter Erbstücken zu finden. „Diese Sachen sind, geschickt arrangiert und etwas dekoriert, immer wieder tolle Blickfänge“, verriet die Beraterin.