Von der Kammer ins Paradies

Nicht nur der Standort wurde gewechselt, sondern auch der Name. Die „Kleiderstube“ der Pfarrcaritas St. Bartholomäus ist jetzt das „Kleiderparadies“. Was ja auch passt, muten die neuen Räume an der Weststraße 117 gegenüber der Vorgängereinrichtung doch schon fast paradiesisch an. Am Freitagmorgen erfolgt die offizielle Einweihung mit zahlreichen Gästen – darunter viele Vertreter anderer sozialer Einrichtungen in Ahlen. Das zeige, so Pfarrer Dr. Ludger Kaulig in seiner Begrüßung, wie vielfältig doch die Hilfe für bedürftige Menschen in Ahlen sei.

Ansonsten überwiegt die Freude, dass das jahrelange Suchen nach einem neuen Ladenlokal endlich von Erfolg gekrönt war. „Ich fühle mich glücklich, wir haben hart dafür gearbeitet“, kann Pfarrer Joseph Thota in Bezug auf dieses Projekt jetzt entspannen. Dabei vergisst er nicht, all denen Dank auszusprechen, die mitgeholfen haben. So zeigt ein Satz aus einem von ihm vorgetragenen Bibeltext seine besondere Bedeutung: „Solange wir Zeit haben, wollen wir Gutes tun.“

Das ist bei der „Kleiderkammer“ schon seit 40 Jahren der Fall. „Da können wir doch sagen: Läuft!“, findet Pfarrer Dr. Ludger Kaulig. Die Menschen, die im neuen „Kleiderparadies“ einkaufen, werden nun nicht mehr sofort an ihre mögliche Bedürftigkeit erinnert: „Es ist schön hier und hier sind auch nette Leute.“

Das Team mit Resi Osthues, Gisela Meßmann, Marita Harhoff, Marita Kletzin, Jutta Ossenkemper und Maria Kerkmann. Es fehlen Gerda Kampmann, Adelgunde Lucas und Karin Stein. Foto: Ralf Steinhorst

Der Laden ist grundsätzlich für alle Menschen offen. Das erstaunt wiederum Pfarrer Willi Stroband, der feststellt, dass er dort also auch einkaufen könne. Das verbindet er mit der Fürbitte, dass sich alle Menschen trauen, ins „Kleiderparadies“ zu kommen, damit es ihnen warm ums Herz wird. Die bisherige Öffnungszeit – dienstags von 15 bis 17 Uhr – bleibt nicht nur bestehen, sondern wird um den Mittwoch von 9.30 bis 11.30 Uhr sogar erweitert.

Erste Erfahrungen hat das „Kleiderparadies“-Team um Marita Harhoff bereits gemacht, der Laden ist schon seit einigen Wochen geöffnet. „Viele alte Kunden sind wiedergekommen, es sind aber auch neue dabei“, ist ihr aufgefallen. Wobei ihr und ihren Mitstreiterinnen die neue Umgebung vieles erleichtert. „Von der Kammer ins Paradies – der Name ist schon passend“, bekräftigt Marita Harhoff dann auch. Der Blick ins Kleiderlager in der ersten Etage bestärkt den Eindruck. Kartons sind passé, die Kleidung hängt entweder auf Kleiderbügeln oder liegt ordentlich gefaltet gut zugriffsbereit in Regalen. Wobei Marita Harhoff an eines erinnert: „Der Laden kann nur funktionieren, wenn Menschen auch Kleidung hereinbringen.“