Dolberg erhält ein Glasfasernetz

Das ist eine klare Aussage: „Wir machen das“, sagt Bürgermeister Dr. Alexander Berger, als er am Freitag mit Stadtwerke-Chef Hans Jürgen Tröger zum Glasfaserausbau in Dolberg Stellung nimmt. „Wir werden das Netz mit eigenen Glasfaseranschlüssen bis in jede anzuschließende Immobilie bauen“, präzisiert der Geschäftsführer knapp eine Woche vor Ende der Vermarktung.

Dazu erhalten auch Gebiete, die bislang nicht im Ausbaugebiet liegen, jetzt die Möglichkeit, einen Anschluss an diese zukunftsweisende Technik zu bekommen. Innerhalb der 16 Wochen dauernden Nachfragebündelung erreichten die Stadtwerke Ahlen und ihr Partner „ Helinet“ 39 Prozent Anmeldungen. „Um das Projekt wirtschaftlich zu gestalten, sind jedoch 40 Prozent erforderlich. Dazu fehlt vielleicht noch ein Dutzend Haushalte“, zwinkert Tröger. Durch Aufnahme weiterer Straßen und‐ Wohnbereiche ins Ausbaugebiet ist er sehr optimistisch, die Quote zu übertreffen. So kommen die Guissener Straße und die Possenbrock-Siedlung dazu.

Wie geht‘s nun weiter? Bis zum 31. Januar kann sich jeder Dolberger Mieter, Vermieter, Eigentümer und Gewerbetreibende für einen kostenneutralen Glasfaseranschluss entscheiden. Später schlägt der Anschluss mit mindestens 990 Euro zu Buche. „Wir gehen jetzt zeitnah ins Ausschreibungsverfahren für den Tiefbau“, erklärt Stadtwerke-Prokurist Uwe Friederichs die nächsten Schritte. „Im Zuge der Bauarbeiten, wahrscheinlich ab Herbst 2019, wird mit jedem Glasfaserkunden ein Termin zur Hausbegehung vereinbart, um zu planen, wo der Anschluss installiert werden soll“, ergänzt Christiane Hellmich, Projektleiterin bei „Helinet“. Nach Fertigstellung des Anschlusses kündigt das Unternehmen den bisherigen Telekommunikationsvertrag der Kunden. Ist dieser dann ausgelaufen, wird der neue Glasfaseranschluss aktiviert. „So entstehen keine doppelte Kosten“, macht Hellmich deutlich.

Um diese zu vermeiden, haben die Partner die Anmeldefrist noch mal bis zum 1. März 2019 verlängert. „Unsere Berater stehen bis dahin in Dolberg am Infostand im ,Rewe‘-Markt – jeweils donnerstags von 11.30 bis 13.30 Uhr und von 14 bis 19 Uhr zur Verfügung“, betont der stellvertretende „Helinet“-Geschäftsführer Ulrich Todt. Zusätzliche Infos gibt es bei den Stadtwerken.