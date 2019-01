Gutbürgerliches aus dem Norden

Ob Spanien, die Arabischen Emirate, Griechenland oder Indien – wenn in den vergangenen Jahren zum Abschluss der „Politisch-Kulturellen Wochen“ in der Stadthalle landestypisch aufgetischt wurde, waren es immer deutsche Köchinnen und Köche, die die Speisen aufs Büfett brachten. Und zugegeben: Das haben sie gut gemacht.

In diesem Jahr steht aber erstmalig ein Koch am Herd, der die Gerichte tatsächlich schon als Kind auf dem Teller hatte: Antti Kainulainen nämlich. Der Finne gehört seit Juni 2018 zum Küchenteam des Stadthallen-Restaurants.

„Als ich hier anfing, stand schon fest, dass es ein Finnland-Büfett geben wird“, lacht er über den schönen Zufall, dass die VHS die länderkundliche Reihe 2019 seiner Heimat widmet. Sein Chef, Stadthallen-Geschäftsführer Andreas Bockholt, habe da zwar schon Ideen gehabt, dann allerdings schnell die Gelegenheit genutzt: Wenn schon ein finnischer Koch greifbar ist, kann der auch die Abrundung des nordisch-kulinarischen Angebots in die Hände nehmen.

Die Gäste, die sich für das Finnland-Büfett am Sonntag angemeldet haben, können sich auf Speisen wie Graavikalaleipä (Weißbrot mit in Rote Bete gebeiztem Lachs), Tilliliha (Dillfleisch vom Rind) und Silakkalaatikko (Kartoffelauflauf mit baltischem Hering) freuen. Ob Letzteres dem deutschen Gaumen schmeckt, da ist Antti Kainulainen mal gespannt. Um nicht zu sagen eher skeptisch: Die Kombination von Kartoffelauflauf und Fisch sei hierzulande ja nicht so üblich. Aber, zeigt er auf die Speisekarte: „Alles hier ist normales finnisches Essen.“ Bodenständig und gutbürgerlich sozusagen.

Eine ursprüngliche finnische Küche gebe es eigentlich nicht, unternimmt der 43-jährige Familienvater ei­nen kleinen Exkurs in die Geschichte: „Sie ist eher ein Mix aus europäischer und russischer Küche.“ Zwar hätten schon immer Menschen dort gelebt, wo heute Finnland ist, die Nation sei aber noch jung: „Wir gehörten erst 700 Jahre zu Schweden, dann 100 Jahre zu Russland.“ Diese Einflüsse seien logischerweise zu schmecken: „Europäisch-slawisch“, nennt Antti Kainulainen das.

Fisch sei bei den Finnen immer ein großes Thema: „Wir haben viele Seen. Und Fischen darf jeder fast überall.“ Auch Rind- und Schweinefleisch sowie Lamm mögen seine Landsleute gerne. Der Vermutung, dass häufig Rentier und Elch auf den finnischen Tisch kommen, widerspricht der Koch schnell: „Viel zu teuer.“

Antti Kainulainen ist gespannt, wie den Gästen am Sonntag seine original finnische Küche schmeckt. Seine persönlichen Favoriten verrät er auch noch: zum Einen den bereits erwähnten gebeizten Lachs, zum Anderen Lohikeitto Stohpun Tapaan. Nicht verstanden? Na, Lachsrahmsuppe à la Stohpu natürlich.