Der Termin für die Kommunalwahl 2020 steht noch nicht fest. Aber die SPD Ahlen richtet den Blick bereits fest auf September 2020. „Wir planen eine andere Art des Wahlkampfs“, kündigt der Stadtverbandsvorsitzende Sebastian Richter im Redaktionsgespräch an. Statt eines im stillen Kämmerlein erarbeiteten Wahlprogramms sucht die SPD zunächst das Gespräch mit Bürgern, um im Januar 2020 ihre Wahlplattform zu verabschieden. Am 9. März will die Partei ih­re Wahlkampfstrategie den Mitgliedern vorstellen.

Auch die Fraktion wird nicht untätig bleiben. Als Konsequenz aus den jüngsten Erfahrungen im Umgang mit Unterausschüssen und informellen Gesprächsrunden fordert Gabi Duhme die Auflösung von Steuerungsgruppen. „Ich halte mehr davon, wenn man sich anlass- oder projektbezogen trifft“, führt die Fraktionsvorsitzende aus. Gerade die Erfahrung mit der Lenkungsgruppe Schulentwicklungsplanung und das Verhalten der CDU habe gezeigt, dass dieses Instrument zur Vorbereitung wichtiger Entscheidungen nicht tauge. Angemessener wäre es, den Beratungsprozess zurück in den zuständigen Fachausschuss zu verlagern. Die Rathauskommission sieht Duhme dagegen anders; notwendig sei aus ihrer Sicht, gleichgültig ob Sanierung oder Neubau, ein begleitendes Gremium, das die Kostenentwicklung im Blick hat.

Kaum ein gutes Haar lässt Duhme dagegen an der interfraktionellen Gesprächsrunde, die auf Einladung beim Bürgermeister zusammentritt. Meist diene sie dazu, dass die Verwaltung vorstelle, was sie vorhabe. Mit der Feststellung „Ich sehe nicht ein, dass wir für die Verwaltung die Kohlen aus dem Feuer holen“, lässt die SPD-Frontfrau deutlich Frust erkennen.

Beim Thema zweiter Dezernent hält sich Duhme bedeckt. „Wir werden das Thema zu gegebener Zeit auf die Agenda setzen“, kündigt sie an. Dazu müsse aber erst Klarheit darüber bestehen, wie sich der Erste Beigeordnete seine weitere Zukunft vorstelle.

Mit Blick auf die Kommunalwahl wird auch die Frage nach einem SPD-Bürgermeisterkandidaten aktuell. Dazu will die SPD erst ihre Wahlkampfthemen mit den Bürgern besprechen und danach entscheiden, welcher Kandidat respektive welche Kandidatin am besten dazu passt. Eines steht indessen fest: „Es wird diesmal keine gemeinsame Suche mit anderen geben“, erklärt Richter. Wenn dann jemand den SPD-Vorschlag unterstützen wolle, sei er dazu herzlich eingeladen.