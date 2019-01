Weniger „i-Dötze“ an Grundschulen

Ahlen -

Geburtenschwächere Jahrgänge führen in diesem und im folgenden Jahr zu rückläufigen Anmeldezahlen an den zehn Ahlener Grundschulen. Darüber informierte die Verwaltung am Donnerstag den Schul- und Kulturausschuss.