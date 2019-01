„Wo Schule ist, ist auf jeden Fall Kunst“, begrüßte Gerd Buller vom Vorstandsteam des Kunstvereins die zahlreichen Gäste. Denn Schule habe schon viele tolle Künstler hervorgebracht. Die Jury habe es schwer gehabt zu entscheiden, welche Arbeiten in die Ausstellung kommen beziehungsweise zusätzlich mit einem Preis versehen werden. Deshalb werde erstmals ein Publikumspreis vergeben. Alle Besucher der Ausstellung haben bis 3. März die Möglichkeit, ihren persönlichen Favoriten zu wählen. Die Preisvergabe erfolgt am Ende der Ausstellung.

Bürgermeister Dr. Alexander Berger dankte dem Kunstverein für dieses Format der Talentförderung. „Diese Kunst ist ausnahmsweise mal nicht brotlos für die Künstler“, spielte er auf die Siegerpreise an. Inzwischen seien in diesem Rahmen schon 600 Werke ausgestellt worden, über 30 der Künstler hätten den Weg in eine Kunstakademie gefunden, bilanzierte das Stadtoberhaupt.

Die Vielfalt und Qualität der Werke beeindruckte auch Simone Goertz vom Sponsor Sparkasse Münsterland Ost, sie lud direkt in die Parallellausstellung „Neues von den Alten“ mit Arbeiten früherer Preisträger in der Ahlener Hauptstelle an der Moltke­straße ein.

Für die dreiköpfige Jury sprach Elisa Ehresmann. Sie, Anne Kückelhaus und Patrick Borchers hätten darauf geachtet, dass in den Werken eine Entwicklung zu sehen gewesen sei. „Es ging darum, dass uns eine Idee gepackt hat“, gestand die Jurorin aber auch ein, dass es nicht leicht gewesen und dementsprechend viel miteinander gesprochen worden sei. Sie sprach allen jungen Künstlern den Dank aus, dass sie den Mut gehabt haben, am Wettbewerb teilzunehmen.

Warum Theresa Grunds Karikatur „eRFOhLgK“ letztlich gewann? Das Werk habe viele Thematiken gezeigt und vor allem habe die Jury ei­nen künstlerischen Prozess gesehen. Die Verbindung von Einfachheit und Komplexität sei bei der zweiten Siegerin Janett Jakubow und ihrer Animation ausschlaggebend gewesen. Das drittplatzierte Künstlerteam mit Johanna Dalhues, Lisa Mertensmeier, Justus Rieping, Sebastian Schall und Aaron Volkmann beeindruckte schließlich mit seinem Video „sunrise“, dessen demokratischer Entstehungsprozess einen Kontrast zum Militärjet im dazugehörigen gemalten Bild darstelle.