Die Tollitäten der „Narhalla Ahlensia“ schreckten am Samstagmorgen auch nicht vor nasskaltem Winterwetter zurück, um in der Fußgängerzone die BAS-Sessionsorden an die Frau und an den Mann zu bringen. Denn es dauert nur noch fünf Wochen, bis die Jecken Anfang März ihren Straßenkarneval mit Kinderumzug, Rathaussturm und Rosenmontagsumzug (4. März) feiern. Vor allem der Rosenmontagszug soll mit Musikkapellen bereichert werden, doch die sind nicht kostenlos zu haben. Deshalb waren nicht nur die Tollitäten Stadtprinz Uwe I. (Bayer), Kinderprinz Mika I. Behrndt und Kinderprinzessin Stella I. (Pohlmann) mit ihren Gefolgen unterwegs, um den Sessionsorden zu verkaufen, sondern auch Karnevalisten aus allen Karnevalsgesellschaften.

Schon auf den absolvierten Sessionsauftaktfeiern und Galasitzungen haben die Karnevalisten kräftig Orden und Pins verkauft – mit dem Ziel, die Finanzierung des Rosenmontagszuges zu stemmen. Beide gelten als freiwilliger Eintritt zum Rosenmontagszug. Mit dem Verkauf in der Fußgängerzone werben die Jecken auch bei den Bürgern um Unterstützung, die nicht an den karnevalistischen Saalveranstaltungen teilnehmen.

Mit den Einnahmen werden vor allem die Kapellen finanziert, die auf dem Ahlener Rosenmontagszug für musikalische Abwechslung sorgen. Am Samstag, 16. Februar, sind die Jecken ab 10 Uhr noch einmal in der Fußgängerzone unterwegs, um Orden und Pins zu verkaufen.

Der BAS-Orden wird zum Preis von vier Euro angeboten, der Pin zum Preis von 2,50 Euro. Außerdem sind sie auf den noch ausstehenden Ahlener Galasitzungen und bei den Karnevalsvereinen sowie in den Geschäften „Spielerei“, Lotto Thiele (ehemals Mühlensiepen) und City-Fleischerei sowie im Restaurant „Kupfergrill“ erhältlich.