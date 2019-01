Trauer um einen echten Kumpel

Ein echter Kumpel, wie er im Buch steht, ist mit Werner Danzer gegangen. Im Alter von nur 67 Jahren verstarb der frühere Bergmann in der vergangenen Woche nach kurzer schwerer Krankheit im Krankenhaus in seiner Geburtsstadt Hamm. Von 1981 bis 1998 arbeitete Werner Danzer auf der Zeche „Westfalen“. Hier war er zuletzt Maschinensteiger. Mit Ehefrau Gabriele zog er vor 14 Jahren nach Ahlen.

Auch nach dem Ruhestand blieb Danzer dem Bergbau eng verbunden und war in zahlreichen Vereinen aktiv. Zuletzt war er Mitbegründer und eine wesentliche Stütze im „Jupp-Foto-Club“. Seine Ausbildung machte er bei „Linnemann & Schnetzer“. Hier trat er gleich in die IG Metall ein.

Der Gewerkschaftsbewegung blieb Danzer bis zuletzt treu. Der Verstorbene studierte Maschinentechnik und war dann von 1974 bis 1981 bei der Ruhrkohle AG ( RAG) in Bergkamen als Ausbilder tätig. Hier war er Ortsgruppenvorsitzender der Angestellten. Von der IG Metall hatte er berufsbedingt zur IG BCE gewechselt.

Sofort nach seinem Wechsel zu „Westfalen“ kam Werner Danzer in den Betriebsrat, in dem er bis zu seinem Ausscheiden blieb. Von 1992 bis 1998 war er stellvertretender Betriebsratsvorsitzender. Im Jahr 1998 wechselte Werner Danzer zur RAG nach Recklinghausen. Der Strukturwandel im Ruhrgebiet traf auch ihn. So ging er 2005 in Dauerkurzarbeit und es folgten die Anpassung und ab 2011 der endgültige Ruhestand. Dieser war für Werner Danzer aber eher ein Unruhestand. Seine vielfältigen ehrenamtlichen Tätigkeiten hinterließen tiefe Spuren. In den Sozialen Netzwerken gibt es seit Bekanntwerden der Nachricht von seinem Tod große Trauer – und viele positive Erinnerungen an Werner Danzer. Von den Führungen über das Zechengelände bis hin zu seinem unermüdlichen Einsatz beim Förderverein „Fördertürme“. Hier sorgte er mit Freunden für die nötige Sicherheit durch Installierung von Geländern. „Werner war immer da, wenn man ihn brauchte“, bescheinigen seine Kumpel.

Aber nicht nur der Bergbau lag Werner Danzer am Herzen, sondern auch das Schullandheim in Winterberg. Immer wieder war er mit dem Förderverein vor Ort, um das Heinz-Lenfert-Haus auf Vordermann zu bringen.

Werner Danzer fehlt nicht nur seiner Ehefrau Gabriele, sondern auch in vielen Vereinen und Einrichtungen.