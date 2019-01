Seicht witzig durch den Abend

Einen Ansturm auf das aktuelle Programm „Erst mal durchatmen!“ von Frieda Braun erlebte die Stadthalle am Samstagabend. Nur die letzte Stuhlreihe blieb leer. Die Besucher weit über die Grenzen der Wersestadt hinaus erlebten eine Sauerländerin, die über Erlebtes und frei Erfundenes berichtete. Bei Comedians kommen meistens Frauen nicht gerade gut weg. Bei Frieda Braun war es oft umgekehrt. Doch auch ihrem Geschlecht hielt sie den Spiegel vor, indem sie so manche Macke aufzeigte.

Im bekannten Outfit, das Frieda natürlich schon im vergangenen Jahr bei „Sammelfieber“ trug, kam sie auf die Bühne und legte sofort los. Die Berichte aus ihrem Freundinnenkreis, einer Splittergruppe in Winterberg, rankten sich um chaotisches Leben, Streit und zu wenig Schlaf. Fein arbeitete sie die Charaktere ihrer Freundinnen heraus, die man durchaus als schrullig bezeichnen könnte.

Übertreibungen oder Blick ins wahre Leben war nicht nur hier die Frage. Kleine Abstecher fehlten nicht, wie zum Beispiel zu Ivanka Trump – eine Frau, die arm dran sei. Doch zunächst ging es um Begrüßungsriten. Regelrechten Ekel empfand Frieda Braun vor dem legendären Kuss zwischen Erich Honecker und KPdSU-Chef Leonid Breschnew. Einen Wandel im Laufe der Jahre stellte Frieda bei der Begrüßung fest. Bei der Umarmung mit Küsschen verfing sich neulich ihre Halskette in den Ohrringen ihrer Freundin. Genüsslich beschrieb Frieda die Folgen von zu schwerem Ohrgehänge über die Jahre hinweg.

Parfümsorten und Bernstein waren ebenfalls ein Thema. Frieda beschrieb, wie eine Urzeitfliege durch Baumharztropfen ihre Beine verlor. So zählte sie: „Harz I, Harz II, Harz III, Harz IV.“

Die in Bernstein eingeschlossenen Insektenreste führten direkt zum Buddhismus und zur Wiedergeburt auf Erden. Wer etwas Schlechtes getan habe, werde ja mit seinem nächsten Leben bestraft. Wer in Ahlen etwa Batterien gestohlen habe, werde in Tönnishäuschen wiedergeboren. „Jetzt weiß man warum. Wer in Tönnishäuschen geboren ist, der hat im vorigen Leben Batterien geklaut.“

Die gehäkelte Klorolle mit einer Barbie-Puppe drin, die es nur in Deutschland gebe, war auch ein Thema, wie die Ehemänner, welche die gelben Säcke übersähen, auch wenn diese mitten im Flur stehen würden.

Ja und dann St. Martin. Das sei ja heute nichts mehr. Früher sei das mit „Feuer und Flamme“ gewesen. Heute habe man ein Glühbirnchen mit einer Batterie am Ende des Tragestocks. Ganz klar zeigte Frieda Braun am Ende die Manipulationen im Supermarkt auf. Da kaufe man Dinge, die man gar nicht haben wollte. Frieda Braun kam nicht ohne Zugabe von der Bühne.

Ein unterhaltsamer Abend mit Witz, aber insgesamt eher seicht. Klarer Beweis, dass mittlerweile Comedy angesagt ist und nicht mehr Kabarett, das auch immer politisch war, wie bei Altmeister Dieter Hildebrand. . .