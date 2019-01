Mit Polit-Prominenz eröffneten CDU Ahlen, der Kreisverband der Senioren Union und der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung (MIT) Freitagnachmittag im Lokschuppen auf der Zeche den Europawahlkampf: Carsten Linnemann, Bundestagsabgeordneter aus Paderborn und MIT-Chef, und Europaabgeordneter Dr. Markus Pieper warnten vor einem harten Brexit.

Pieper sprach sich für einen Verbleib der Engländer in der EU aus, die in Fragen des Freihandels immer an der Seite Deutschlands ständen. Die Rückkehr zur D-Mark, wie sie die AfD befürworte, sei keine Option, denn sie würde deutsche Produkte auf einen Schlag verteuern und wettbewerbsunfähig machen.