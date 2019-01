Rohbauten reif für den Richtkranz

Oben – in Etage vier des künftigen Verwaltungsgebäudes – ist die Welt eine andere. Der Blick ein endlos weiter über das Areal des ehemaligen Güterbahnhofs, der immer mehr Baubetriebs- und Wertstoffhof der Ahlener Umweltbetriebe wird. Wer die 63 Stufen erklommen hat, ist im Bild. Auch wenn‘s hier oben noch kräftig zieht.

Etage vier – zunächst gar nicht im Plan, dann dank politischer Mehrheit für 1,8 Millionen Euro doch noch nachgebucht und auf das 22,62-Millionen-Projekt draufgesattelt, verwöhnt mit Rundumpanorama. „So groß ist es hier nie wieder“, scherzt Baudezernent Andreas Mentz zum Start seiner Runde durch die Rohbauten, auf der ihn der Leiter der Umweltbetriebe, Bernd Döding, und ZGM-Projektleiter Jan Hintemann begleiten. An höchster Stelle 800 Quadratmeter Freifläche musternd, in denen künftig die Büros sind, eine Kommunikationszone und anderes. Wenn im März die Fenster kommen und der Richtkranz auf dem höchsten Dach signalsetzend steht, geht‘s an die Innereien – vom Boden bis zur Beleuchtung. Hier oben werden künftig weitere Mitarbeiter der Ahlener Umweltbetriebe sitzen – mit der wohl schönsten Aussicht bis rüber in die grüne Langst.

Die Inspektionsrunde durch die Rohbauten kommt auf Meter, von denen sich so mancher Streckenabschnitt auch schlindernd zurücklegen ließe. Schrägregen hat‘s in die Gebäude geschafft, Pfützen gebildet, die jetzt zu immer wieder kleinen Eisflächen gefroren sind. „Es ist Winter“, sagt Mentz. Die eine Woche Kälte aber verkraftbar. „Im letzten Jahr hatten wir nach dem nassen Januar sieben Wochen Frost.“ Klar könne gerade mal nicht gemauert, betoniert oder in die Tiefe gegangen werden. In einigen Tagen ginge es aber auch in diesen Bereichen wieder zügig weiter. Was jetzt zähle: „Von oben ist alles dicht.“ Und das sei erst einmal das Wichtigste.

Dass sich doch noch Dachdecker gefunden hatten, um im vorgegebenen Zeitrahmen liefern zu können, bedurfte bei den Ausschreibungen einer kleiner Korrektur, um in einem boomenden Bauumfeld überhaupt Fachleute zu bekommen: „Wir haben es zweimal versucht und den Auftrag dann geteilt“, fasst Mentz in aller Kürze zusammen. Das habe nun kleinere Unternehmen in die Lage versetzt, mitbieten und im Zeitplan bleiben zu können.

Baubetriebs- und Wertstoffhof Ahlen 1/19 Rohbau-Runde über das Areal des neuen Baubetriebs- und Wertstoffhofs in Ahlen. Foto: Ulrich Gösmann

Das Verwaltungsgebäude am Eckpunkt Daimlerstraße / Ostberg ist im Rohbau komplett fertig, das Werkstattgebäude gleich daneben auch. Hier fehlt noch das Trapezdach. Als Dritter auf Linie und im Stahlbau rund: die Lagerhalle. Zusammen sind sie das Trio, das Vorbeifahrende von der Daimlerstraße aus sehen. Sie versperren auch den freien Blick auf die zweite Reihe. Dort zieht sich die Lagerhalle lang durchs Mittelfeld – und hebt sich mit dunkelgrauer Fassade vom hellen Einheitsgrau des Betons ab. Farbige Kräne, Hebebühnen und Monteure signalisieren Bautätigkeit und kreisen im direkten Anschluss in klirrend kalter Luft um Stahlträger, die Remise werden.

Weiter hinten in dritter Reihe Richtung Bahnlinie reckt sich ein weiterer Baukörper in die Höhe, in dem die Heizzentrale stationiert wird. Mit offenem Volumen für die Anlieferung von Holzhackschnitzel, die hier verfeuert werden. Daneben geradezu verdeckt das künftige Pförtnerhäuschen, an dem niemand vorbeikommt, der den Wertstoffhof ansteuert. Von hier geht es über eine Auffahrt in die Höhe, auf dass Anlieferer ihren Ballast an entsprechender Position ohne Verrenkungen und Stufensteigen bequem abladen können. Und sollte Gewicht bei der Ermittlung von Gebühren von Belang sein, geht‘s vorher und nachher auf die Fahrzeugwaage.

„ Wir haben keine Hiobsbotschaften. Wir haben keine Hiobsbotschaften. “ Andreas Mentz

War‘s das? Nicht ganz. Mit der großen Müllumschlaghalle fehlt noch ein weiteres Schwergewicht in der Aufbruch stimmenden Rohbau-Landschaft. Ebenso Bodenlager, Außenwaschplatz, ein Abladeplatz für den Straßenkehricht und etliche Extras.

Dass im ersten Quartal 2020 eröffnet wird, daran hegt der Baudezernent keinen Zweifel: „Für jedes Gewerk haben wir einen Bieter gefunden.“ 90 Prozent der Kostenrechnungssumme seien vergeben. Der Blick aufs Geld – ebenso entspannt: „Wir liegen noch im Risikozuschlag. Wir haben keine Hiobsbotschaften.“

Zurück zu Etage vier, die den Dezernenten noch einmal zufrieden aufschauen lässt. Nicht nur, dass hier weitere Arbeitsplätze der Umweltbetriebe vor Ort gebündelt werden. Mentz: „Das Verwaltungsgebäude hat städtebaulich gewonnen.“ Es markiere nun zweifelsfrei den zentralen Punkt auf riesigem Areal und gebe Orientierung.