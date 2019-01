An der Beckumer Straße wurde am Sonntagabend eine Tankstelle überfallen. Laut Bericht der Polizei betraten zwei männliche Tatverdächtige gegen 21.32 Uhr die Tankstelle. Einer der Tatverdächtigen drängte die Angestellte, die Kasse zu öffnen.

Anschließend entnahm er sämtliche Scheine aus der Kasse. Beide Tatverdächtigen flüchteten mit einem dreistelligen Bargeldbetrag zu Fuß in unbekannte Richtung. Die Angestellte der Tankstelle blieb laut Polizei unverletzt.

Beschreibung der Täter

Beide Tatverdächtige sind männlich, um die 20 Jahre alt und sprachen mit osteuropäischem Akzent. Eine Person ist laut Polizeimitteilung ungefähr 190 cm groß und schlank, sie trug eine schwarze Jogginghose und schwarze Turnschuhe mit weißer Sohle. Auffällig war sein schwarzer Kapuzenpulli mit der weißen Aufschrift "COLD AS ICE" auf den Ärmeln.

Der zweite Täter ist ungefähr 170 cm groß und schlank. Er trug eine dunkelgraue Nike-Jacke, ein schwarzes Basecap, eine schwarze Jogginghose und schwarze Schuhe mit weißer Sohle.

Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen unter der Telefonnummer 023 82/96 50 oder per Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.