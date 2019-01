„Themen wichtiger als Köpfe“

Keinen Mangel an Themen verzeichnet derzeit die CDU Vorhelm. Das wurde am Sonntagvormittag beim Neujahrsempfang im Hause des Vorsitzenden Hubertus Beier deutlich. Die einst von Heinz Paschert begründete Tradition, die Mitglieder und Unterstützer sowie die aktiven Christdemokraten aus dem Ortsausschuss zum Jahresbeginn in lockerer Runde zusammenzurufen, fand damit ihre Fortsetzung.

Hubertus Beier begrüßte vor allem die beiden neuen Beisitzern Hubert Papenfort und Lukas Fleuter, die erst am Montag zuvor ins Amt gewählt wurden (die „AZ“ berichtete). Sie stehen für die Verjüngung der Ortsunion: „Es ist uns gelungen, uns personell aufzupeppen.“ Das komme letztlich auch dem Ortsausschuss zugute.

Thomas Kras erschien als Vertreter des Freundeskreises Ahlener Soldaten. Der Verein ist Bindeglied zwischen Soldaten und Zivilbevölkerung vor Ort. „Mit ihm haben wir den Weg für eine neue Patenkompanie geebnet und damit die Beziehungen von Vorhelm zur Bundeswehr und zum Aufklärungsbataillon 7 aufgenommen“, blickte Beier zurück und richtete Grüße an den Kompaniechef aus, der sich derzeit dienstlich in Polen befindet. „Auch bei der nächsten Dorfreinigungsaktion wird die erste Kompanie wieder dabei sein“, freute er sich.

Deutliche Worte fand wenig später CDU-Stadtverbandschef Peter Lehmann. „Ich habe am Samstag in der Zeitung gelesen, dass die Ahlener SPD jetzt in den Wahlkampf starten will. Da habe ich zunächst an die Europawahl gedacht“, sagte er. „Dass es hier schon um die Kommunalwahl 2020 geht und bereits Personalfragen gestellt werden, hätte ich nicht erwartet.“ Als schade empfindet es der Stadtverbandschef, wenn Gabi Duhme den SPD-Fraktionsvorsitz abgibt. „Das ist eine hoch geschätzte Kollegin.“ Im Gegensatz zu den Sozialdemokraten beschäftige sich die CDU jedoch aktuell nicht mit Köpfen, sondern mit Themen, hielt Lehmann fest. „Es wurde uns vorgeworfen, dass wir in den vergangenen Sitzungen sehr viele Anträge gestellt haben, aber das belegt doch, dass Bedarf da ist.“ Dabei erinnerte Peter Lehmann an die Forderung einer neuen Kletterinsel an der Augustin-Wibbelt-Schule. „Warum so etwas abgelehnt wird, ist mir ein Rätsel.“

Zufrieden seien die Vorhelmer indes mit dem Interesse an Projekten zur Förderung des ehrenamtlichen Engagements. Die Idee einer Mehrzweckhalle für Vorhelm sei derzeit ebenfalls in der Prüfung, zählte Lehmann auf. Mit Blick in Richtung Ahlen seien derzeit die Themen Wohnbauförderung und Glasfasernetzausbau akut. Mit Beispielen untermauerte er die Notwendigkeiten. „Außerdem müssen wir eine bessere Busanbindung zum Drensteinfurter Bahnhof bekommen. Das rückt uns näher an Münster heran und macht Ahlen noch attraktiver.“

Der Vize-Vorsitzende Henrich Berkhoff, zugleich im Kreistag aktiv, warb angesichts der Europawahl für die europäische Idee. „Wir haben jetzt 70 Jahre Frieden. Das hat es in Europa in den 500 Jahren zuvor nicht mehr gegeben“, erinnerte er. „Ich denke, wir können mehr erreichen, wenn wir uns öffnen und nicht abschotten. Das, was uns Europa bringt, ist nicht bezahlbar.“