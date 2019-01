Zu seinem Neujahrskonzert hatte am Sonntagnachmittag wieder das Blasorchester Dolberg in die Lambertikirche eingeladen. Neben dem von Julian Peppersack geleiteten Orchesters spielte ebenfalls das Jugendblasorchester unter der Leitung von Alexander Ort. Das Neujahrskonzert bildete den Auftakt zu vier Konzerten in diesem Jahr. Durch das Programm führte der Vorsitzende des Musikvereins, Michael Heising.

Zu Gehör kam zum Beispiel der schmissige Radetzky-Marsch von Johann Strauss (Vater), der nach Ansicht von Julian Peppersack bei keinem Neujahrskonzert fehlen darf – in Dolberg so wenig wie in Wien. Dazu kamen Lieder aus dem Swing- und Klassikbereich.

Auch ein Medley mit bekannten Melodien von Bert Kaempfert erklang. Der deutsche Komponist (1923 bis 1980) schrieb Welthits wie „My Way“ (Frank Sinatra) oder „Spanish Eyes“. Der Song wurde durch Al Martino weltweit bekannt, auch Elvis Presley und Engelbert coverten diesen Hit. Ebenso komponierte Kaempfert Musik für TV-Werbung. Die Zuhörer durften sich aber auch über einige Überraschungen freuen.

Das abwechslungsreiche Repertoire kam beim Publikum erneut gut an. So gab es am Ende Standing Ovations. Der Eintritt zum Neujahrskonzert war frei. Beim Verlassen der Kirche bat der Musikverein aber um eine Spende zur musikalischen Förderung der Jugend in Dolberg.