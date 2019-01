Jetzt sind erst die Altlasten dran

Ganz schön kahl geworden ist es am Bahndamm auf dem Park&Ride-Parkplatz hinter dem Bahnhof. Seit zweiter Januarwoche sind Mitarbeiter der Hammer Firma Klostermann damit beschäftigt, die Böschung zu roden. An die mit grüner und roter Farbe markierten Baumstümpfe haben sie sich aber noch nicht herangewagt.

Aus guten Grund, wie Polier Reiner Günne im Gespräch erläutert. Denn bevor es weitergeht und ausgeschachtet werden kann, müssen zunächst vom Land beauftragte Fachleute das Terrain nach Altlasten und möglichen Blindgängern untersuchen. „Bis zur Freigabe sind wir außen vor“, erklärt Günne. Erst danach können die Baumstümpfe ausgehoben werden und kann mit den Arbeiten an der Trasse für die geplante Rampe begonnen werden. Und dann geht es auch dem noch verbliebenen Fahrradständer an den Kragen.

Polier Reiner Günne zeigt, wo gerade gearbeitet wird. Foto: Ulrich Gösmann

Als Nächstes sind dann die Bahnsteige dran. Dort sollen Platten aufgenommen und gegen taktile ausgetauscht werden, die auch Menschen mit Sehbehinderungen die Orientierung erleichtern.

Umfangreicher werden sich die anstehenden Kabelarbeiten gestalten, um die Stromversorgung für die neuen Beleuchtungsanlagen und das völlig erneuerte Informationssystem mit Monitoren und Beschallungsanlage sicherzustellen. Zudem sollen die Bahnsteige 1/2 sowie Bahnsteig 3 auf gleiche Länge getrimmt werden. Letzterer soll auch noch ein Gitter auf der Südseite erhalten. „Ab März arbeiten wir hier mit sechs oder acht Kolonnen“, kündigt Reiner Günne an. Voraussichtlich auch an Wochenenden und in den Nachtstunden. Dann beginnen nämlich die Arbeiten an den für den Aufzug vorgesehenen Treppenaufgängen im Bereich des Bahnhofstunnels.

Blanker Bahndamm. Foto: Ulrich Gösmann

Denkbar, dass dann schon mit die Ertüchtigung von Bahnsteig 6 startet. Dessen Fertigstellung ist in der Planung erst für 2020 zeitgleich mit der Inbetriebnahme der Aufzüge vorgesehen. Die Baustraße gibt es jedenfalls schon: Sie wurde auf dem Gelände der ehemaligen Firma Nahrath als Schneise in das kleine Wäldchen geschlagen.

Auch auf der Vorderseite des Bahnhofs ist im Bereich des Damms noch eine Baustraße vonnöten, die Vorarbeiten hinter dem Gelände der Post sind bereits getätigt. Aber da es sich auch hier um Privatgelände handelt, muss zunächst eine Übereinkunft mit dem Eigentümer getroffen werden.

Farbe markiert Stümpfe. Bevor sie wegkommen, wird nach Altlasten gesucht. Foto: Ulrich Gösmann

Die kleine Containerstadt hinter dem Bahnhof ist in den zurückliegenden Tagen noch um einiges größer geworden. Aber 20 Mitarbeiter wollen auch entsprechend versorgt werden. Und bei dem nasskalten Wetter und den wieder zu erwartenden Minustemperaturen sind alle dankbar, wenn sie sich zwischenzeitlich aufwärmen können.