Schüler öfter psychisch auffällig

Rena Lohel, Jennifer Rachuba, Nina Feldhaus und Jennifer Odenbreit sind Schulsozialarbeiterinnen an Ahlener Schulen. Und obwohl jede von ihnen bei einem anderen freien Träger angestellt ist, arbeiten sie nach einem gemeinsamen Konzept. Möglich macht das der vor nicht ganz einem Jahr gegründete Trägerverbund aus Arbeiterwohlfahrt, Caritas, Innosozial und Evangelischem Kirchenkreis. In der Sitzung des Jugendhilfeausschusses am Montag stellten die Schulsozialarbeiterinnen das Konzept vor.

Darin ging es nicht nur um Projektarbeit in Gruppen, sondern auch um Einzelberatungen für Jugendliche. Jennifer Odenbreit ließ aufhorchen, als sie berichtete, dass von 178 Mädchen und Jungen 43 Prozent psychische Auffälligkeiten gezeigt hätten – von selbstverletzendem Verhalten bis zu suizidalen Gedanken.

Ein Projekt, das genau diese Problematik aufgreift, stellte Nina Feldhaus vor: Bei „Chaos im Kopf“ erfahren Achtklässler mehr über psychische Krisen, lernen, wo man sich Hilfe holen kann.

„ Die Schulen haben kein Geld für Präventionsarbeit. Die Schulen haben kein Geld für Präventionsarbeit. “ Jennifer Odenbreit

Die Finanzierung solcher Projekte aber, das erklärten die Referentinnen übereinstimmend, sei immer wieder eine Herausforderung. Für ein „Jungen-Coolness“-Projekt an der Sekundarschule stellte beispielsweise die Partnerschaft „Demokratie leben“ Mittel bereit. Eine Verstetigung solcher Angebote sei zurzeit kaum möglich: „Die Schulen haben kein Geld für Präventionsarbeit“, erklärte Jennifer Odenbreit. Die Schulsozialarbeit als solche sei aber durch Landesfinanzierung bis 2021 gesichert.

Ausschussvorsitzende Gabi Duhme (SPD) gab zu, dass sich wohl alle Gremiumsmitglieder eine verlässliche Finanzierung wünschten, sie erinnerte aber auch an den Kampf um den Erhalt der Schulsozialarbeit vor wenigen Jahren. Und Heiko Sachtleber betonte als Vertreter der Arbeiterwohlfahrt, dass es durch den Trägerverbund immerhin mittlerweile mehr Angebote gebe. Und wenig sei besser als nichts.

Gabi Duhme war sich abschließend sicher: „Die Landesregierung, egal welche, wird nicht bereit sein, da ganz einzusteigen. Aber bis jetzt ist es uns noch immer gelungen, ein Gesamtkonstrukt zusammenzubringen.“