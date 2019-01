Barbara Lüning bringt wichtige Botschaft mit

„Es war ein riesiges Glaubensfest“, blickt Barbara Lüning aus Vorhelm auf den Weltjugendtag zurück. 17 Tage hat sie mit rund 100 Jugendlichen aus dem Bistum Münster zunächst in Mexiko bei den „Tagen der Begegnung“ und anschließend in Panama verbracht.

Gemeinsam mit hunderttausenden jungen Menschen aus aller Welt feierte die Gruppe ein intensives Glaubensfest, an dem auch Papst Franziskus teilnahm. Die Begegnung mit dem Oberhaupt der katholischen Kirche war für die Vorhelmerin ein Höhepunkt der Tage in Panama: „Er ist mit seinem ,Papamobil‘ ganz nah an uns vorbeigefahren, nur wenige Zentimeter haben uns getrennt“, erzählt sie. Ganz nah sind die Teilnehmer aus dem Bistum dem Papst auch beim Abschlusswochenende gekommen.

Am Samstag waren die Teilnehmer in den rund zehn Kilometer entfernten Metro-Park gepilgert, wo sie am Abend mit Hunderttausenden eine Lichterfeier mit Papst Franziskus erlebten. „Es war beeindruckt, wie eine so große Gruppe von Menschen so ruhig sein kann“, berichtet Barbara Lüning. „Kein Handyklingeln, keine Musik hat gestört, alle waren ganz konzentriert dabei.“ Die Nacht verbrachten die jungen Menschen mit Isomatte und Schlafsack auf dem Feld – mit viel Musik und Gesprächen und wenig Schlaf.

Das hinderte die jungen Pilger aus dem Bistum Münster nicht daran, früh aufzustehen, denn auf die Hälfte der Gruppe wartete ein besonderer Höhepunkt: Die Abschlussmesse mit Papst Franziskus, an der rund 500.000 Menschen teilnahmen, durften sie aus den ersten Reihen, in unmittelbarer Nähe zum Altar verfolgen. Besonders beeindruckt hat Barbara Lüning die politischen Aussagen in den Predigten des Papstes: „Er hat die Missstände in der Welt und innerhalb der katholischen Kirche angeprangert und er hat dem lateinamerikanischen Katholizismus ein Ohr gegeben.“

Barbara Lüning (vorne r.) ist glücklich über ihre neuen Kontakte und Freundschaften. Foto: privat

Dass es dem Papst gelungen ist, den Jugendlichen eine Botschaft mitzugeben, davon ist auch Weihbischof Wilfried Theising überzeugt. Der Vechtaer Offizial hatte die Gruppe aus dem Bistum Münster in Panama begleitet. „Der Papst hat die Jugendlichen dazu aufgerufen, Brückenbauer zu sein. Brückenbauer zueinander und zu den Menschen, mit denen wir zusammenleben. Ich glaube, das ist wirklich eine Botschaft, die wir gemeinsam mitnehmen und die wir auch leben können.“ Beeindruckt zeigte er sich von der Kommunikation der jungen Christen untereinander über Sprach- und Ländergrenzen hinweg: „Es ist einfach schön, mitten in dieser Zahl von Tausenden von jungen Menschen zu sein, die sich verstehen, weil sie vom Christentum her gemeinsam unterwegs sind“, sagte er.

Neben der glitzernden Seite Panamas hatten die Pilger aus dem Bistum Münster auch die Gelegenheit, zwei Projekte des lateinamerikanischen Hilfswerks Adveniat zu besuchen, unter anderem zur Unterstützung von Aidskranken. Frank Rauhaus vom Leitungsteam des Bistums Münster sprach von einer intensiven und bereichernden Erfahrung, die den Jugendlichen auf eindrucksvolle Weise einen Einblick auf die Schattenseite mancher Panamenos ermöglicht habe: „Panama ist eines der reichsten mittelamerikanischen Länder, aber auch hier, ähnlich wie in Mexiko, ist die Spanne zwischen arm und reich sehr groß.“ Die Jugendlichen aus dem Bistum Münster hätten erlebt, wie sich die Kirche um diese Menschen, die oft ausgegrenzt würden, kümmere.

Barbara Lüning ist froh über die Einblicke in die Licht- und Schattenseiten des Gastgeberlandes: „Der gesamte Weltjugendtag war eine einmalige Erfahrung, die ich nicht missen möchte und es war definitiv die richtige Entscheidung mitzureisen“, sagt die Vorhelmerin.

Neue Denkanstöße gibt es spätestens beim nächsten Weltjugendtag – 2022 im portugiesischen Lissabon.